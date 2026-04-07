A lo largo de los años, la Copa Mundial de la FIFA ha experimentado una transformación tecnológica en todos los aspectos, desde el balón que rueda en la cancha, hasta la forma en que se transmiten los partidos, donde los más beneficiados han sido los millones de aficionados al futbol.

Sin duda, uno de los momentos más importantes en esta evolución tecnológica, fue cuando la transmisión de los partidos, pasó de blanco y negro a color, mejorando la experiencia visual de la Copa Mundial de la FIFA, aunque pocos saben con exactitud, cuál fue la primera justa mundialista que tuvo este privilegio.

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¿Cuál fue la primera Copa Mundial de la FIFA que se transmitió en televisión a color?

La primera Copa Mundial de la FIFA que se transmitió a color en televisión, fue el disputado en México en 1970, evento que cambió para siempre la forma de ver un mundial, aunque también es recordado por el nivel de juego que se tuvo y por el triunfo de Pelé con la Selección de Brasil.

Aquella justa mundialista fue la primera organizada por México, la cual se disputó entre el 31 de mayo de y el 21 de junio de 1970, donde las nuevas tecnologías en los satélites y las televisiones a color, las cuales estaban teniendo un gran auge en países como Estados Unidos y Japón, permitieron que millones de personas vieron por primera ocasión los partidos de la Copa Mundial de la FIFA a color.

Sin embargo, también es importante mencionar que no todos los países tuvieron el privilegio de ver la Copa Mundial de la FIFA de 1970 a color, ya que esa tecnología no estaba instalada en todos lados. Aunque han pasado años, el mundial organizado por México, sigue siendo uno de los más recordados por los aficionados.

