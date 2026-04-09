FIFA revela el día en el que arranca la concentración para árbitros mexicanos en la Copa Mundial de la FIFA

FIFA tiene trazada una agenda de trabajo y capacitación rigurosa para los árbitros que asistirán a la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluyendo a los seis silbantes mexicanos que aparecieron en la lista final publicada este jueves por el propio organismo.

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En el marco del anuncio, resolvieron que en un trabajo como nunca antes, se siguió por tres años las labores de los silbantes elegidos en sus ligas locales y competencias internacionales, así como su asistencia en seminarios y capacitaciones en ese periodo. FIFA no dejó de acotar que en relación a Qatar 2022, ahora habrá 41 árbitros más en labores durante la gesta mundialista, por lo que los retos y desafíos aumentan.

Por ello, no dejará de acercar todas las herramientas y ha informado que el 31 de mayo arranca la concentración en Miami para todos los árbitros, compuestos por 52 árbitros centrales, 88 asistentes y 30 asistentes de vídeo de las seis confederaciones, todos ellos de 50 federaciones miembro para el Mundial del 2026.

Los árbitros mexicanos, que van a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Árbitros centrales

Katia García

César Ramos

Árbitros asistentes

Marco Bisguerra

Alberto Morín

Sandrá Ramírez

Árbitro de oficial de video VAR

Guillermo Pacheco

Erick Miranda

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Los árbitros internacionales, como César Ramos, tienen mayores ingresos a los locales|Concacaf

Este es el plan de FIFA para los árbitros elegidos en el Mundial 2026: Miami y Dallas, las sedes oficiales

FIFA explicó que el 31 de mayo un seminario de 10 días reunirá a todos los silbantes y los oficiales de video para el VAR viajarán a Dallas pues será su centro de trabajo. El resto de personal como centrales y asistentes permanecerán en Miami y será el punto desde el cual viajarán para los encuentros que se les asignen, considerando que el 11 de junio comienza el Mundial con el México ante Sudáfrica.

El Team One de la FIFA tendrá su sede en Miami, donde los árbitros seleccionados se reunirán para un seminario de preparación de diez días que empezará el 31 de mayo. Al finalizar dicho seminario, los miembros del equipo arbitral de vídeo se trasladarán a Dallas, donde estará la sede del Centro Internacional de Radio y Televisión, mientras que los árbitros, asistentes y personal de apoyo permanecerán en Miami.