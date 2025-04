Futbolista mexicano podría ser deportado de Europa

En las últimas horas, diferentes medios en Europa han señalado que un futbolista mexicano podría ser deportado por petición de las autoridades del país.

Se trata del joven mexicano Rodrigo Huescas. El seleccionado nacional, actualmente jugador del Copenhague FC, se enfrentaría a la posible deportación de Dinamarca por violar las leyes de tránsito.

Te puede interesar: VIDEO | Rodrigo Huescas aporta a la victoria de Copenhague, luego de la polémica por conducir a exceso de velocidad

El jugador fue detenido por conducir a 111 kilómetros por hora en una zona con límite de 50 kilómetros por hora en el centro de Copenhague el pasado 28 de marzo. La noticia la dio a conocer el equipo y la Selección Mexicana, en un principio, se señaló que podría enfrentar una sentencia de 20 días de prisión y el riesgo de que le confiscaran su coche .

Sin embargo, ahora los riesgos son mucho mayores y la deportación de Dinamarca se ha convertido en una posibilidad real. Diferentes medios en Europa han señalado que la policía del país habría presentado una solicitud formal al tribunal solicitando la deportación del extremo.

🤯🇲🇽 BREAKING: the authorities in Denmark are aiming to have Rodrigo Huescas DEPORTED from the country following his recent speeding incident.

The hearing will be on April 28th. 🇩🇰

Via @SportArenaAu pic.twitter.com/ViQyg0YNJ1

— All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) April 10, 2025