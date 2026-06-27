Era uno de los mejores de la MLB, pero fue vetado de por vida por un problema de apuestas

La MLB se ha convertido en una de las ligas más vistas de todos los tiempos y parte de ello deriva de las grandes estrellas que este deporte ha tenido a lo largo de su historia. Entre estas destaca un elemento que, sin embargo, será más recordado por un lamentable tema de apuestas.

¡Tremendo accidente en las grandes ligas!

Fallecido el 30 de septiembre del 2024 con 83 años de edad en Las Vegas, Estados Unidos, la realidad es que Pete Rose será recordado por dos puntos fundamentales: el haber sido líder de una gran estadística en la MLB y su participación directa en cuestiones relacionadas con apuestas.

Pete Rose, de ser de los mejores de la MLB a estar vetado de por vida

Pete Rose nació el 14 de abril de 1941 en Cincinnati y, desde pequeño, se interesó por el béisbol. Su oportunidad en el profesionalismo llegó más pronto de lo esperado y, en 1963, comenzó su camino para consolidarse como uno de los mejores atletas que la MLB ha tenido en todos los tiempos.

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You could play 21 seasons, averaging 200 hits per season, and you’d STILL be 56 hits shy of Pete Rose. pic.twitter.com/pLIgvjDrxU — Kurtis Seaboldt 🏳️‍🌈 (@klseaboldt) June 12, 2026

De hecho, Rose es considerado el rey del hit luego de acumular 4,256 a lo largo de 24 temporadas en la MLB, sumando así un récord histórico que mantiene hasta ahora. Del mismo modo, obtuvo un total de tres Series Mundiales, así como el galardón de Jugador Más Valioso en la Liga Nacional.

¿Por qué Pete Rose fue vetado en la MLB?

Su historia, sin embargo, también está marcada por una gran polémica. Fue en 1989 cuando Pete recibió un castigo y posterior veto de por vida de parte de la MLB, esto después de que se comprobara su participación en apuestas dentro de los juegos de las Grandes Ligas.

Las investigaciones arrojaron que Rose apostada incluso en los juegos de su propio equipo, los Rojos de Cincinnati, mientras era jugador y posteriormente como mánager. No obstante, tras su muerte el castigo se levantó en 2025, por lo que el Comité ha considerado su ingreso al Salón de la Fama a partir de dicho momento.