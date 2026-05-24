ÚLTIMA HORA: Pumas VETA a grupo de animación de Cruz Azul para la Gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX

Através de sus redes sociales, el conjunto universitario publicó un mensaje dirigido a la afición de Cruz Azul que acudirá a apoyar a su equipo en calidad de visitante esta noche al Estadio Olímpico Universitario, durante el duelo decisivo por el título del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

La directiva de Pumas acata estrictamente las normas de seguridad establecidas por la administración de la Liga MX. Cabe recordar que, tras los lamentables incidentes ocurridos en el Estadio Corregidora el 5 de marzo de 2022, el reglamento del fUtbol mexicano prohíbe el acceso de las barras de animación visitantes a los estadios.

Esto significa que "La Sangre Azul" no podrá ingresar de manera agrupada u organizada al inmueble ubicado al sur de la capital. Los seguidores celestes que deseen presenciar la Gran Final deberán acceder de forma individual, cumpliendo obligatoriamente con el protocolo del Fan ID.

Asimismo, el operativo de seguridad no permitirá la entrada con pancartas, banderas, trapos o cualquier elemento visual que haga alusión a dicho grupo de animación.

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Cero tolerancia en las gradas del Olímpico Universitario

Para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, la directiva felina advirtió que el personal de seguridad desplegará una estricta vigilancia en todas las zonas del estadio a lo largo del encuentro.

El objetivo de las autoridades es desarticular cualquier intento de agrupación por parte de la porra visitante. De hecho, el club dejó claro que cualquier aficionado que sea sorprendido incitando, coordinando o formando concentraciones masivas dentro del recinto, será escoltado y desalojado de las instalaciones de manera inmediata.

La institución auriazul fue enfática al concluir su comunicado señalando que la integridad de las familias universitarias y de todos los presentes es innegociable, haciendo un llamado general para que el cierre del torneo se viva como una verdadera fiesta en paz.

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⚠️ AVISO IMPORTANTE: PROTOCOLO DE SEGURIDAD ⚠️



De cara a la Gran Final del Clausura 2026 en el Estadio Olímpico Universitario y en estricto apego a los reglamentos de la @LigaBBVAMX, les recordamos las siguientes disposiciones de seguridad:



🚫 Acceso restringido: El ingreso de… pic.twitter.com/ZrLahgdH2t — PUMAS (@PumasMX) May 23, 2026

¿Dónde ver en vivo y gratis la Gran final del Clausura 2026 Pumas vs Cruz Azul?

La Gran Final del Clausura 2026 se vivirá por TV Azteca. El partido de vuelta, hoy domingo 24 de mayo, será transmitido en televisión abierta a través de la señal de Azteca 7, al igual que en nuestras plataformas digitales, el sitio web y la app oficial de Azteca Deportes.

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