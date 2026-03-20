Este jugador pudo representar a Alemania, pero eligió jugar con México la Copa Mundial de la FIFA 2026

Mientras que Julián Quiñones se naturalizó mexicano y fue citado por Javier Aguirre de cara a la preparación para jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026, ahora se dio a conocer que otro futbolista que no nació en México representará a la Selección Mexicana en los próximos partidos. De hecho, ya recibió la convocatoria del entrenador mexicano.

Así como en México los fanáticos se preguntan cuándo volverá a jugar el Club América por la Concachampions, muchos otros consultan quién es Neo Lima Stacziwa, el extraño nombre que aparece en la citación de la Selección Sub-20 y que ha sorprendido a todos en la convocatoria. Resulta que se trata de un futbolista alemán y de triple nacionalidad.

La Selección Mexicana se enfrentará a Bolivia|Daniel Benavides/MEXSPORT

Por un lado Javier Aguirre citó a jugadores nacionalizados, pero también siguió la misma política Eduardo Arce en el combinado Sub-20, pues incluyó en la lista final a Neo Lima Stacziwa para los próximos encuentros. Se trata de un atacante alemán que juega en Europa y que podría haber jugado tranquilamente para el combinado germano.

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Neo Lima Stacziwa: Un talento con triple nacionalidad que eligió a México

La historia de Stacziwa sorprende debido a sus raíces familiares que se dividen entre México, Alemania y su país de origen, Estados Unidos. Neo nació en Nueva York, lo que le otorga la posibilidad de representar a tres selecciones distintas. Por ahora tuvo procesos formativos con la selección alemana, pero ahora el juvenil de 18 años optó por México en esta fecha FIFA.

Sus números en la Bundesliga juvenil: desde Alemania a México

El impacto de Neo Lima no es casualidad. Actualmente milita en el Paderborn Sub-19, donde ha firmado un arranque de temporada espectacular. Según números de AS, estas son sus estadísticas en los últimos tiempos:

5 partidos disputados.

3 goles anotados.

1 asistencia.

Previamente, el atacante brilló en las filas del Erzgeb, club donde se consolidó como una pieza clave al registrar 6 tantos en 22 encuentros dentro de la categoría Sub-19. Fue precisamente esa capacidad goleadora la que llevó al Paderborn a ficharlo y, posteriormente, despertó el interés inmediato de los visores de la Federación Mexicana de Futbol. ¿Triunfará en México?