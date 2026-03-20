Le pidió tanto a Javier Aguirre una oportunidad que lo convocaron para enfrentar a Portugal
Es uno de los mejores jugadores de la Selección Nacional de México en el exterior
Finalmente se dio a conocer la lista de convocados de la Selección Nacional de México para la próxima Fecha FIFA donde se enfrentará a Portugal y a Bélgica en los partidos preparatorios previos a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebrará en el territorio azteca, en Canadá y en los Estados Unidos. En ese marco, Javier Aguirre citó al que todos querían.
Resulta que el convocado que tanto se lo merecía es Julián Quiñones, quien sorprendió a todos con un mensaje previo a México vs Portugal. El delantero que está brillando en la Liga Saudí por fin fue citado por el “Vasco” para los próximos dos duelos de selecciones nacionales. Por lo hecho en Medio Oriente, merecía la citación.
Su polivalencia, la gran ventaja de Julián Quiñones para ser citado por Javier Aguirre
Mucho se hablaba de lo complejo que sería siendo delantero ingresar en la lista de convocados del “Vasco” Aguirre debido a que hay muchos atacantes de gran nivel que podían llegar a ser citados. Sin embargo, “La Pantera” Quiñones se ganó un lugar debido a su polivalencia, ya que el entrenador lo ve como extremo, mediapunta y hasta centrodelantero.
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Mientras que Quiñones puede aparecer en diferentes posiciones y jugar muy bien, el DT de México sabe que tiene a tres jugadores peleando por dos lugares en el centro del ataque: La Hormiga González, Germán Berterame (citados en esta Fecha FIFA) y Santi Gimenez (recuperándose de una lesión) son los que pelearán por ir al Mundial.
Los números de Julián Quiñones en la Liga Saudí
El delantero de 28 años promedia un gran nivel jugando para el Al-Qadsiah FC de Arabia Saudita. Pues lleva un total de 53 goles en 60 partidos pero sus números son aún mejores si se tienen en cuenta los detalles de esta temporada. Resulta que Julián Quiñones tienen estas estadísticas, según BeSoccer:
- Partidos jugados en 2026: 15
- Titularidades en 2026: 15
- Goles convertidos: 17
- Asistencias aportadas: 1
Cabe destacar que el delantero nacido en Colombia y naturalizado mexicano había sido pedido por la mayoría de los fanáticos de México. Por fin se ganó un lugar en la Selección Mexicana.