Nuevo jugador del Club América hace recordar a Raúl Jiménez con sus goles en el Clausura 2026

Raúl Jiménez ha sido uno de los jugadores más talentosos que se formaron en la cantera del Club América en este último tiempo. El mexicano fue un delantero letal dentro de la Liga BBVA MX y, en 2014, dio el salto a un grande de Europa como lo es el Atlético Madrid. Si bien es cierto que han pasado goleadores importantes por el Nido de Coapa como es el caso de Henry Martín, ninguno ha destacado siendo canterano del club.

Sin embargo, uno de los futbolistas que promete tomar el lugar del ‘Lobo de Tepeji’ es Patricio Salas, delantero de apenas 22 años de edad. El canterano se ha adueñado del puesto de delantero centro dentro del América debido a lesiones y bajos rendimientos de sus compañeros. En estos pocos partidos que jugó como titular, ‘Pato’ Salas demostró condiciones interesantes y ya lo comparan con Jiménez.

Pato Salas en el América|Crédito: Club América / X

En redes sociales, seguidores del futbol mexicano han catalogado a Salas como un “delantero como pocos que emergen en México”. Algunas de las cualidades que más destacan son su habilidad con el balón, su técnica, su juego asociativo con sus compañeros, su inteligencia para anticipar jugadas y la implementación de la táctica y lo pragmático dentro del campo.

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El canterano comenzó a ser titular desde la Jornada 9 del Clausura 2026 y acumula 5 juegos empezando desde el once inicial. Solamente ha marcado un gol, ante Querétaro en la Jornada 10, pero afirman que “por condiciones (canterano y perfil), desde Raúl Jiménez en 2013 que no había un delantero de este potencial” en el América. Podrían tratarse de conclusiones apresuradas, pero es un hecho que Salas se ganó un lugar en el equipo de André Jardine.

Qué buenas sensaciones que deja Pato Salas.



Un Delantero como pocos que emergen en México:

->Hábil

->Técnico

->Asociativo

->Inteligente

->Táctico y pragmático



Un perfil único que ha irrumpido muy bien en América.



Por condiciones (canterano y perfil), desde Raúl Jiménez en 2013… pic.twitter.com/uhxMe5AhlV — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) March 19, 2026

Así fue el recorrido de Raúl Jiménez en el América

El delantero de 34 años debutó con los azulcremas en el año 2011 y, hasta su salida a España en 2014, jugó un total de 103 partidos oficiales. Durante su recorrido en el América, consiguió marcar 38 goles y repartir 16 asistencias. Unos números que a día de hoy siguen sorprendiendo a los aficionados.

La comparación de números entre Raúl Jiménez y Patricio Salas en América

Raúl Jiménez

Partidos jugados: 103.

Goles: 38.

Asistencias: 16.

Minutos jugados: 7,857.

Patricio Salas