Cuándo volverá a jugar Club América en la Concachampions: las fechas de ida y vuelta de los cuartos de final

El Club América –que no deja de perder figuras– avanzó a la siguiente ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 y le espera jugar contra el Nashville de la Major League Soccer (MLS). Todas las luces están puestas en el juego de cuartos de final y en las fechas de los partidos de ida y vuelta del conjunto dirigido por André Jardine.

Luego de la pelea entre argentinos y mexicanos porque Lionel Messi no jugará en el Estadio Azteca, puesto que el Inter Miami se quedó afuera ante Nashville, finalmente las Águilas de Coapa jugarán contra este equipo de los Estados Unidos en el mes de abril, en la semana del 7 y en la semana del 14, con días a confirmar por la organización de la Concachampions.

|Crédito: Club América

¿Quién define como local en la serie entre América y Nashville?

Producto de lo hecho en lo que va de la Concachampions, el primer partido se disputará en el estadio Geodis Park, la casa de Nashville en los Estados Unidos. La revancha se dará una semana después en el Estadio Banorte (ya reinaugurado para esa fecha), la casa de las Águilas en México. Sin dudas, un duelo que se espera con ansias para ver el poderío americanista.

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Aunque la ilusión de ver a Leo Messi se desvaneció, América enfrentará a Nashville en el encuentro de ida entre el 7 y 9 de abril. Mientras tanto, la vuelta estaría diagramada para el 14 o el 15 de abril en el Estadio Azteca (ahora Banorte). Todo indica que el conjunto de Coapa pondrá a sus mejores jugadores en la Concachampions, buscando llegar lo más lejos posible.

Messi lidera al Inter Miami contra Nashville en Estados Unidos de la Concacaf Champions Cup|Reuters

El posible camino del Club América en la Concachampions

En caso de que América supere a Nashville en los cuartos de final, el rival para las semifinales saldrá del ganador entre Tigres de la UANL y Seattle Sounders, uno de los equipos más poderosos de EE.UU. Del otro lado del cuadro, en tanto, se encuentran Toluca y Los Ángeles Galaxy, además de Cruz Azul y LAFC. De esos cuatro, saldrá un finalista.

