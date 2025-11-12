Sale a la luz: la verdadera razón del por qué el árbitro no expulsó a Adalberto Carrasquilla tras fracturar a Kevin Mier

El partido entre Cruz Azul y Pumas de la última jornada del Apertura 2025 quedó en segundo término por la fuerte entrada de Adalberto Carrasquilla sobre Kevin Mier, quien estará 3 meses fueras de las canchas por una fractura de tibia . Pese a la lesión, el árbitro Fernando “Curro” Hernández no expulsó al jugador de la UNAM, ni siquiera al ver la imagen en el VAR.

La verdadera razón del porqué “Curro” no expulsó a Carrasquilla fue debido a que las personas del VAR en ese partido, que lo terminó ganando Pumas 3-2 , no le mandaron la imagen correcta, donde se apreciaba la entrada sobre la espinilla de Mier, según información de David Medrano Félix.

Mexsport “Curro” Hernández se justificó al declarar que el VAR no le mandó la imagen donde se aprecia la fuerte entrada

“Fernando Hernández les ha dicho que no le mandaron la toma correcta, que esa toma él no la vio nunca y que por eso no valoró correctamente la jugada. Del otro lado, de la gente que estuvo en el VAR dicen: ’ahí está la grabación, se mandaron todas las tomas y el árbitro fue el que decidió’”, mencionó el periodista de TV Azteca Deportes en su canal de YouTube.

“Curro” Hernández no pitaría más en el Apertura 2025 debido al error que cometió en el duelo entre Cruz Azul y Pumas, por lo que se perderá de los partidos de Play-in y de la Liguilla de la Liga BBVA MX.

El árbitro que agredió a un jugador

Fernando Hernández está envuelto en la polémica por no expulsar a Adalberto Carrasquilla tras fracturar a Kevin Mier, pese a que consultó el VAR para ver la repetición de la jugada. No obstante, esta no es la más fuerte que ha tenido en su carrera, pues hace 2 años fue inhabilitado por agredir a un jugador.

En la jornada 13 del Clausura 2023 al árbitro le tocó pitar el partido de América contra León y fue en este que le dio un rodillazo a un jugador esmeralda tras una serie de reclamos. Este hecho le costó al “Curro” una suspensión de 12 encuentros y optar por trabajar en la “talacha” en Estados Unidos para mantenerse en ritmo.