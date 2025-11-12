Memo Ochoa se ve en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana y esta imagen lo confirma

Memo Ochoa sorprendió a todos por presumir la nueva playera de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 con su mítico número 13 y su nombre, la cual ya tiene precio. Lo anterior da indicio a que el guardameta no pierde la esperanza y se ve en el torneo, pese a que no es llamado por Javier Aguirre desde el verano de este año.

El canterano del América no desaprovechó la oportunidad de compartir en sus redes sociales el jersey rosa, el cual está inspirado en Jorge Campos . Lo que llama la atención es que al jalisciense estuvo en el CAR, pese a que no fue convocado por el combinado azteca.

@yosoy8a El portero acudió al CAR, donde le regalaron el nuevo jersey con su número y nombre, pese a que no fue convocado

Ochoa se perdió los primeros llamados después del verano debido a que no tenía equipo, por lo que estaba fuera de ritmo. No obstante, ya se ha perdido 2 Fechas FIFA, la de octubre y noviembre, pese a que es el portero titular del AEL Limassol de Chipre.

TE PUEDE INTERESAR:



El rendimiento de Memo Ochoa desde su última convocatoria con la Selección Mexicana

El exportero del América formó parte de la plantilla que ganó la Copa Oro 2025; sin embargo, no disputó ningún minuto del torneo, ya que Javier Aguirre lo consideró el tercero en su puesto. Después de ello se quedó si equipo, por lo que tardó un par de meses después para encontrar uno y su destino fue la Liga de Chipre.

https://x.com/miseleccionmx/status/1986865354035835268?s=20

Memo vive altas y bajas con el AEL Limassol, pues en su partido de debut le metieron 5 goles y con tan pocos juegos se ganó el récord negativo del arquero con más anotaciones recibidas en la liga europea.

El 5 veces mundialista actualmente se ubica en la octava posición con el AEL Limassol en la Liga de Chipre, luego de ganar su último encuentro por marcador de 3-0. No obstante, no ha influido en el equipo, por lo que Javier Aguirre lo ha descartado en las últimas 3 Fechas FIFA, optando por Carlos Acevedo en estas últimas 2.