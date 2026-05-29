El jugador que podría SALIR del América si se confirma la llegada de Jordan Carrillo

En los últimos días se ha hablado del interés que el Club América tendría en Jordan Carrillo, mediocampista ofensivo de 24 años de edad que pertenece al Santos Laguna pero que, sin embargo, tuvo una cesión con los Pumas de la UNAM durante este Clausura 2026.

cruz azul

Jordan Carrillo vino de menos a más en el campeonato y, de hecho, se convirtió en uno de los mejores jugadores de la Liguilla pasada, por lo que comenzó a generar interés en la cúpula azulcrema. Ahora bien, existe la posibilidad de que, si se concreta su fichaje, el América deje ir a una de sus estrellas.

¿Qué jugador podría salir del América si llega Jordan Carrillo?

Como sabes, Jordan Carrillo puede jugar en prácticamente todas las posiciones del mediocampo, ya sea como extremo por las bandas, detrás del 9 e, incluso, como segundo contención. Esta situación permitiría que el Club América se deshaga de hasta dos elementos que han formado parte de la institución durante los últimos años.

Te puede interesar: Vale más de 100 millones, pero perdió dos finales en CU en un año

Te puede interesar: Cruz Azul buscará su título 28; ¿cuándo, dónde y contra quién?

Uno de ellos es Jonathan Dos Santos, futbolista de 36 años de edad que es uno de los más veteranos de la plantilla y que, incluso, ha amagado con el retiro en los últimos meses, esto considerando que llegó a ser pieza fundamental del club durante el tricampeonato.

El otro, por increíble que parezca, es nada más y nada menos que Brian Rodríguez. En distintas ocasiones se ha dicho que si el uruguayo tiene una buena participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con su selección podría salir de Coapa, por lo que el club podría prevenir este hecho con la llegada del Mexicano.

¿Cuál es el valor en el mercado de Jordan Carrillo?

De acuerdo con datos de Transfermarkt, el valor de Jordan Carrillo incrementó hasta los 8 millones de euros gracias al rendimiento que tuvo en la última temporada con Pumas. Vale decir que este es solo un estimado de su valor real, mismo que coloca Santos ante cualquier hipotética negociación.