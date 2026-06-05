No es Cristiano Ronaldo ni Ochoa: el jugador más veterano de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que tiene 43 años

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ reunirá a algunas de las máximas figuras del futbol internacional, pero también será escenario para varios jugadores que desafían el paso del tiempo. Aunque muchos aficionados podrían pensar que Cristiano Ronaldo o Guillermo Ochoa son los futbolistas más veteranos del torneo, la realidad es diferente.

La próxima edición del certamen contará con varios jugadores de más de 40 años entre sus convocados. Sin embargo, ninguno supera la edad del guardameta escocés Craig Gordon, quien llegará al torneo con 43 años y 162 días, convirtiéndose en el futbolista más veterano de toda la competencia.

Craig Gordon será el jugador más veterano de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El portero de Escocia encabeza una lista integrada por siete futbolistas que disputarán la justa mundialista con más de 40 años de edad. La presencia de Gordon resulta aún más llamativa porque supera incluso a Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa, dos jugadores que suelen aparecer en este tipo de registros debido a sus extensas trayectorias internacionales. De acuerdo con los registros previos al inicio del torneo, estos serán algunos de los jugadores de mayor edad en la competencia:



Craig Gordon (Escocia) – 43 años

Cristiano Ronaldo (Portugal) – 41 años

Guillermo Ochoa (México) – 40 años

Luka Modric (Croacia) – 40 años

Edin Dzeko (Bosnia y Herzegovina) – 40 años

Manuel Neuer (Alemania) – 40 años

Vozinha (Cabo Verde) – 40 años

Cristiano Ronaldo también busca una marca histórica en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Actualmente, los tres jugadores más veteranos que han participado en el torneo son Essam El-Hadary, con 45 años; Faryd Mondragón, con 43; y Roger Milla, quien jugó con 42 años.

Con 41 años cumplidos, el Cristiano Ronaldo intentará seguir ampliando una carrera que ya lo ubica entre los futbolistas más importantes de la historia del deporte. Aunque no será el jugador más veterano del torneo, el capitán portugués podría convertirse en el cuarto futbolista de mayor edad en disputar minutos en una Copa Mundial de la FIFA™.

Cristiano Ronaldo figura entre los jugadores más veteranos de la Copa Mundial FIFA 2026|REUTERS

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