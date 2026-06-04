Craig Gordon, el hombre más veterano de la Copa Mundial de la FIFA, VS Gil Mora, el más joven de la justa

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tiene muchas historias que contar; una de esas es la participación del futbolista de mayor edad que está inscrito en esta edición y la edad del jugador más joven, que en este caso corresponde al mexicano sensación Gilberto Mora, quien además de su calidad bien podría ser hijo del guardameta de Escocia Craig Gordon que aparece como el más veterano.

Entre uno y otro hay 25 años y 287 días, es decir casi 26 años. Craig Gordon, en la posición de guardameta del equipo escocés ha logrado estar en los libros de historia como el de mayor edad en este certamen. Se mantiene vigente en su trayectoria en la que ha logrado jugar para e Sunderland donde alcanzó su apogeo en 2007 y llegando a tener una cotización de 10 millones de euros.

Justo por esos años, en 2008 cuando Gordon estaba cumpliendo un año de carrera, los padres de Gil Mora veían nacer a este talento actualmente de los Xolos de Tijuana y el tiempo se ha encargado de juntar los caminos en el mismo Mundial a los jugadores.

Escocia además regresa a un Mundial tras la participación en Francia 98 y el retorno se da en el momento exacto para que Gordon pueda acudir al evento mundialista. En paralelo, el talento de Morita lo tiene hoy en la convocatoria y muchos lo colocan como titular del cuadro mexicano.

¿Quién es Craig Gordon, el futbolista más veterano del Mundial 2026?

Craig Gordon es un portero nacido el 31 de diciembre de 1982, en Edinburgh, Esocia, quien debutó el 3 de octubre del 2004 en el Heat of Midlothian, equipo en el que sigue vigente y del cual podría retirarse tras su aventura mundialista.

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En esa aventura también jugó en Inglaterra y Escocia siendo sobre todo un arquero popular en la Premier League.

Ahora su valor ha caído por el factor de su edad siendo cotizado en 25 mil euros.

¿Quién es Gil Mora, la sensación de México de 17 años?

Gil Mora, el juvenil mexicano que podría ser la revelación del torneo mundialista es ahora uno de los futbolistas más caros del balompié azteca con 10 millones de euros. Su estancia en Xolos será corta y dependiendo de lo que suceda en el Mundial del 2026 se definirá si va a Europa, a qué equipo y la millonada que pagarían por él.

Morita debutó en 2024 en Liga MX y fue cotizado en un millón y ahora ha alcanzado el punto más alto, aunque esa cifra no refleja lo que pedirían por él en Xolos.

Morita tiene los reflectores en el mundo del futbol por lo que podría hacer, y dependerá de su chispa y del equipo mexicano que pueda brillar.