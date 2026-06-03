Esto es lo que dice la FIFA de Memo Ochoa como portero titular en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La FIFA le dedicó una publicación especial en la red social X a Guillermo 'Memo' Ochoa, quien estará disputando su sexto mundial durante esta Copa Mundial de la FIFA 2026™. En dicho posteo, resaltan las aptitudes que tiene debajo de los tres palos el portero surgido de las fuerzas básicas del Club América y rememoran el penal atajado a Robert Lewandowski en el México vs. Polonia de Qatar 2022.

What it feels like to face Guillermo Ochoa at a #FIFAWorldCup 🇲🇽🧤 pic.twitter.com/VS8YCuUxGg — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 2, 2026

La publicación generó una interacción inmediata por parte de miles de aficionados locales que se debatieron sobre si el 'Memo' debe ser el portero titular de la Selección Mexicana, nuevamente, en esta edición mundialista. La titularidad en el arco mexicano aún es una incógnita y la puja parece estar entre Rangel y Ochoa. Javier Aguirre la tendrá difícil a la hora de elegir al portero titular para el debut ante Sudáfrica el próximo 11/06.

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La presencia del 'Memo' en el arco de la Selección Mexicana se ha ganado el respeto de los mejores futbolistas a nivel mundial. Ya con seis participaciones consecutivas en mundiales, Ochoa pasó a ser una figura fija de las justas mundialistas. Sin embargo, en el proceso actual de la Selección Mexicana, Javier Aguirre optó por otros nombres como los de Acevedo, Rangel y Malagón. Este último parecía ser el arquero titular pero una lesión lo dejó fuera de la competencia. Ahora, el puesto se lo deliberan entre Ochoa, Rangel y Acevedo.

La experiencia acumulada por Ochoa en el futbol del viejo continente representa una ventaja táctica para el orden defensivo del equipo y Aguirre podría tener en cuenta eso. Las próximas horas serán fundamentales para que el estratega mexicano defina al arquero titular de la Selección Mexicana durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.