Les ofrecieron millones de dólares, pero rechazaron jugar para el América
Importantes jugadores de fútbol de la escena internacional pudieron haber jugado para el América. Pero los millones de dólares ofrecidos no bastaron para efectuar el pase. ¿Qué sucedió con ellos?
Diversos futbolistas extranjeros y nacionales pudieron ser parte de Las Águilas en la historia de partidos y campeonatos de la Liga BBVA MX. Sin embargo, algunos rechazaron las ofertas de millones de dólares para ser parte de América y eligieron otros caminos en su carrera profesional.
¿América es favorito para el Clausura 2025?
Estos son los jugadores de renombre internacional que rechazaron jugar para América, a pesar de haber recibido jugosas propuestas salariales de millones de dólares. Algunos de ellos se consagraron como futbolistas internacionalmente reconocidos y premiaos por su desempeño en otros equipos del mundo.
Jugadores internacionales que rechazaron jugar para el América
Los siguientes futbolistas se consagraron como figuras claves de sus equipos, a través de una exitosa carrera en clubes del exterior. Pero en algunas oportunidades fueron tentados por el plantel azulcrema.
- Romario
La figura brasileña rechazó 2 veces al América: en 1999 y 2001. La primera vez fue cuando vestía los colores del Flamengo de Brasil (8 millones de dólares). En la segunda oportunidad, el jugador directamente se negó a conocer la cifra ofrecida y se inclinó por seguir en Vasco da Gama.
- Kaká
Este jugador brasileño estuvo muy cerca de ser parte de la Liga MX. Luego de terminar su contrato con el Milan de Italia, Kaká recibió ofertas del América y Monterrey en 2014. Pero siguió su carrera en la MLS.
- Diego Reyes
El jugador chilango surgido de Coapa logró un buen desempeño en Europa antes de retornar a la Liga BBVA MX en el año 2019. Pero rechazó ser parte de Las Águilas para irse al plantel de Tigres.
Otros futbolistas que rechazaron ofertas jugosas para jugar en el América de la Liga BBVA MX
Los siguientes jugadores de fútbol también pudieron ser parte de América , pero decidieron continuar su trayectoria en otros planteles fuera de la Liga BBVA MX:
- Luis Romo
- Pablo Mouche
- Michael Cirinos
- Nicolás Acevedo
- Iván Marcone
- Jackson Martínez
- Lucas Alario
- Guillermo Barros Schelotto
- Cirilo Saucedo
- Avilés Hurtado
- Lucas Pratto
- Marco Fabián
- Mauro Boselli
- Luuk De Jong
- Juan Román Riquelme
- Jorge Campos
- Álex Aguinaga
- Darío Verón
- José Saturnino Cardozo
- Landon Donovan
- Diego Forlán
- Bruno Marioni