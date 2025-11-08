Les ofrecieron millones de dólares, pero rechazaron jugar para el América

Diversos futbolistas extranjeros y nacionales pudieron ser parte de Las Águilas en la historia de partidos y campeonatos de la Liga BBVA MX. Sin embargo, algunos rechazaron las ofertas de millones de dólares para ser parte de América y eligieron otros caminos en su carrera profesional.

Estos son los jugadores de renombre internacional que rechazaron jugar para América, a pesar de haber recibido jugosas propuestas salariales de millones de dólares. Algunos de ellos se consagraron como futbolistas internacionalmente reconocidos y premiaos por su desempeño en otros equipos del mundo.

Jugadores internacionales que rechazaron jugar para el América

Los siguientes futbolistas se consagraron como figuras claves de sus equipos, a través de una exitosa carrera en clubes del exterior. Pero en algunas oportunidades fueron tentados por el plantel azulcrema.



Romario

La figura brasileña rechazó 2 veces al América: en 1999 y 2001. La primera vez fue cuando vestía los colores del Flamengo de Brasil (8 millones de dólares). En la segunda oportunidad, el jugador directamente se negó a conocer la cifra ofrecida y se inclinó por seguir en Vasco da Gama.

Kaká

Este jugador brasileño estuvo muy cerca de ser parte de la Liga MX. Luego de terminar su contrato con el Milan de Italia, Kaká recibió ofertas del América y Monterrey en 2014. Pero siguió su carrera en la MLS.

Diego Reyes

El jugador chilango surgido de Coapa logró un buen desempeño en Europa antes de retornar a la Liga BBVA MX en el año 2019. Pero rechazó ser parte de Las Águilas para irse al plantel de Tigres.

Otros futbolistas que rechazaron ofertas jugosas para jugar en el América de la Liga BBVA MX

Los siguientes jugadores de fútbol también pudieron ser parte de América , pero decidieron continuar su trayectoria en otros planteles fuera de la Liga BBVA MX: