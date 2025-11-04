Alan Cervantes ya tendría definido su futuro en el América: hay algo clave sobre su contrato

Alan Cervantes es el jugador del América que busca definir su futuro próximo, pues el 31 de diciembre vence su contrato, por lo que quedaría como agente libre para firmar con cualquier club y se sumaría a las bajas de Víctor Dávila y Rodolfo Cota . Si bien es cierto que el mediocampista no es titular indiscutible en el esquema de André Jardine, ha sido pieza fundamental cuando se le requirió

Cervantes llegó al conjunto de Coapa en verano de 2024 y formó parte de la plantilla que consiguió el tricampeonato en el Torneo Apertura de ese año. Desde entonces, ha sido constante en el equipo, pero a falta de poco menos de 2 meses aún no renueva contrato, lo que da indicios a una posible salida en el mercado invernal, al igual que el chileno Igor Lichnovsky .

@alancervantes10 Alan Cervantes quedará como agente libre en diciembre, ya que se le vence contrato con América, hecho que puede provocar su salida del club

Los números de Alan Cervantes con el América

El canterano de Chivas no ha sido titular con América en el Apertura 2025, pues el entrenador brasileño lo considera como un jugador de recambio. El exfutbolista de Santos Laguna ha jugado 13 de las 16 fechas que van de la Liga BBVA MX y suma una anotación contra su exequipo, según estadísticas de BeSoccer.

TE PUEDE INTERESAR:



El jugador del América suma 2 goles en 53 partidos disputados, 28 de ellos como titular tanto en la Liga BBVA MX, Leagues Cup y Concachampions durante 3 torneos en el club.

Golazo de Alan Cervantes

América 3 -0 Santos pic.twitter.com/MckgmGFHh3 — Carlos Rodrigo Hernández. 🥑 (@crh_oficial) October 5, 2025

Alan Cervantes, el jugador que nació en Chivas

Alan Cervantes es jugador del América desde verano de 2024, pero se formó como futbolista en las inferiores de Chivas, club que lo vio nacer y debutar. Con el primer equipo de la escuadra rojiblanca permaneció 3 temporadas, pero nunca logró consolidarse, por lo que pasó por el Club León durante un torneo.

El mediocampista fue fichado por Santos Laguna a principios de 2020 y fue en este club donde logró destacar y llamar la atención de las Águilas, que lo contrató de cara al Apertura 2024 a fin de reforzar su medio campo.