Mike Bahía encenderá el Autódromo: la Fórmula E prepara una fiesta histórica en México

Cuando la velocidad se mezcla con la música, la adrenalina se multiplica. Y eso es justo lo que ocurrirá el próximo 10 de enero de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, cuando la Fórmula E celebre su carrera número 150 con un invitado estelar: Mike Bahía.

El artista colombiano, ganador del Latin Grammy y una de las voces más reconocidas del pop latino, será el encargado de encender el ambiente del Hankook Mexico City E-Prix 2026, un evento que promete ser mucho más que una competencia: una experiencia total.

Fórmula E llega con una edición histórica

México ha sido, desde su llegada al calendario en 2016, uno de los escenarios más emblemáticos de la Fórmula E. Cada año, el rugido del público en la sección del Estadio GNP demuestra por qué la CDMX es una parada obligada en la gira eléctrica.

En 2026, además, se escribirá una página especial: la carrera número 150 en la historia del campeonato.

El Formula E Fan Village volverá a ser el corazón del entretenimiento, con más de diez horas de experiencias, simuladores de manejo, zonas familiares, activaciones interactivas y, por supuesto, el concierto principal a cargo de Bahía, que promete un espectáculo con toda su energía tropical.

Our calendar for Season 12 is locked in 🔒



Season 12 will see the return of Sanya to our race schedule 👋 — Formula E (@FIAFormulaE) October 16, 2025

México, clave en el crecimiento del campeonato

En poco más de una década, la Fórmula E pasó de ser un experimento a convertirse en un fenómeno global con casi 900 millones de fans. México representa uno de sus mercados más fuertes, con más de 7 millones de seguidores y llenos totales en cada edición.

El propio cofundador del campeonato, Alberto Longo, ha señalado que la clave del éxito está en conectar con nuevas generaciones. Y es ahí donde la música de Mike Bahía y la innovación tecnológica del campeonato se encuentran: ambos vibran con la energía del cambio.

Los boletos ya están disponibles desde MX$400 en Ticketmaster, y todo apunta a que, como cada año, el Autódromo volverá a colgar el cartel de “sold out”.