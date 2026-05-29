Los únicos jugadores que se acordaron de Larcamón tras el campeonato de Cruz Azul

El pasado fin de semana, Cruz Azul logró ganar su décimo campeonato de la Liga BBVA MX, al imponerse de forma dramática al conjunto de los Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. Sin embargo, en medio de la celebración de los jugadores de ‘La Máquina’, hubo un nombre que volvió a sonar, el de Nicolás Larcamón.

Para empezar, es importante mencionar que los estrategas que estuvieron en el banquillo de Cruz Azul, ante de Joel Huiqui, Martin Anselmi y Vicente Sánchez, se tomaron un momento para felicitar al equipo, mientras que Nicolás Larcamón no ha hecho.

¿Qué jugadores se acordaron de Nicolás Larcamón?

Dentro de las celebraciones, hubo dos jugadores que sí se acordaron de Nicolás Larcamón, quienes hablaron bien del estratega argentino, quien salió de la institución en la recta final del Clausura 2026.

Los que hablaron sobre Nicolás Larcamón, fueron Willer Ditta y Amaury García, quienes no dudaron en darle crédito en el campeonato que ganaron al estratega argentino. El defensa colombiano, aseguró que tenía una buena relación con su extécnico y que había dejado bases muy importantes.

Por su parte, Amaury García aseguró que Nicolás Larcamón tiene mucho mérito, ya que gran parte del Clausura 2026, estuvo bajo sus órdenes. Sin embargo, aunque en Cruz Azul lo siguen recordando, el estratega parece que se ha olvidado que tuvo un pasado celeste.

Mientras en México se celebra el décimo campeonato de Cruz Azul en la Liga BBVA MX, Nicolás Larcamón publicó en sus redes sociales todos los detalles de su llegada al futbol español, donde va a estar al frente del Sporting de Gijón.

Mientras que en el papel el técnico campeón es Joel Huiqui, para muchos aficionados el logro también forma parte del trabajo que hizo Nicolás Larcamón.

