La probable alineación de Pumas ante Cruz Azul

Pumas podría acabar este domingo con una sequía de 15 años sin títulos en la Liga MX. El cuadro felino deberá hacer valer su casa ante Cruz Azul para volver a coronarse en el balompié nacional.

Será la oportunidad de Efraín Juárez de demostrar que puede construir un proyecto de época en el banquillo felino.

“Hay que saber jugar estas instancias. Tuve la oportunidad como jugador de ganar o perder. Somos un equipo comprometido, el sacrificio de todos es espectacular, lo hacen muy bien y eso es lo que caracteriza a este equipo”, dijo el DT felino tras el duelo de ida ante La Máquina.

Esta sería la probable alineación de Pumas para la vuelta en CU: Keylor Navas, Rubén Duarte, Nathan Silva, Rodrigo López, Adalberto Carrasquilla, Uriel Antuna, Pedro Vite, Jordan Carrillo, Álvaro Angulo, Juninho y Robert Morales.

“CU es un gran estadio. Vivimos una final maravillosa y jugarla ahí, y ganarla ahí, va a ser maravilloso para nosotros. Es un recuerdo muy importante y seguramente quedaremos campeones ahí”, dijo el entrenador de Cruz Azul, Joel Huiqui, tras la ida en el Estadio Ciudad de los Deportes.

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También se refirió a las declaraciones de Efraín Juárez sobre el arbitraje ante Cruz Azul en la ida de la final.

“Tendrían que multarlo porque no puedes hablar de arbitraje. Mira, no hay que ensuciar la final. Ha sido una final maravillosa. Me parece que los dos equipos están en la final porque se lo merecen. Hicimos una gran campaña. Pumas hizo una gran campaña, sin problema. Cruz Azul, tercer lugar”, sentenció el técnico de La Máquina Cementera.

Pumas quiere volver a alcanzar la gloria en la Liga MX de la mano de Efraín Juárez. El DT de Pumas tendrá la oportunidad de coronarse ahora en el banquillo auriazul.

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