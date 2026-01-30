¡IMPRESIONADOS! Jugadores del América opinan sobre la remodelación del Estadio Azteca: “Increíble”

Los jugadores del Club América volvieron al Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte, para tomarse la foto oficial del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y no dejaron pasar la oportunidad para inspeccionar los trabajos de remodelación que se realizan en el Coloso de Santa Úrsula con miras al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que inaugurará la Selección Mexicana en contra de su similar de Sudáfrica el próximo jueves 11 de junio y que podrá disfrutar a través de la señal de TV Azteca.

Jugadores de América, impresionados con avances en la remodelación del Estadio Azteca

Los planteles femenil y varonil del Club América acudieron a las instalaciones del Estadio Azteca para tomarse la foto oficial y aprovecharon para atestiguar los trabajos de remodelación a los que está siendo sometido el inmueble.

Ángel Malagón fue uno de los que más sorprendidos quedó con los trabajos y reconoció que está quedando "increíble" el estadio que será reinaugurado el próximo 28 de marzo con un partido amistoso ante la Selección de Portugal.

Las primeras impresiones de lo que será nuestro estadio 🏟️✨



El video fue compartido por las redes sociales del Club América y otro de los jugadores que no pudo ocultar su sorpresa por los avances fue Sebastián Cáceres, quien incluso portó un casco de seguridad para evitar cualquier posible accidente.

Finalmente, los jugadores del equipo varonil y femenil de las Águilas posaron en una de las esquinas del Coloso de Santa Úrsula para la foto oficial del equipo que luce importantes avances y que promete estar listo en dos meses para albergar su tercera Copa Mundial de la FIFA y convertirse en el único estadio en el mundo con dicha distinción.

