Decepcionaron en Chivas, pero salieron del club y triunfaron en otros clubes de la Liga BBVA MX

El torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX ha sido dominado, al menos en este inicio de temporada, por las Chivas del Guadalajara, institución que ha encontrado un modelo de juego de la mano de Gabriel Milito y gracias al estupendo nivel que la mayoría de sus futbolistas tienen en la actualidad.

¿Qué jugadores mexicanos podrían reforzar a Chivas? | En Caliente

Todos ellos han demostrado estar a la altura de una escuadra como es la de Verde Valle; sin embargo, vale decir que, en el pasado, Chivas sufrió con jugadores que llegaron con un gran cartel al club, que decepcionaron y que, tras su salida, destacaron en otros cuadros de la Liga BBVA MX. ¿Cuáles son los ejemplos más claros de esto?

¿Qué jugadores fracasaron en Chivas y brillaron en otros clubes de la Liga BBVA MX?

Alexis Vega : Si bien no tuvo números del todo negativos en el club, la realidad es que, debido a las expectativas, se considera que quedó a deber en Chivas . Una vez confirmada su salida de Verde Valle, logró el bicampeonato con Toluca.

: Si bien no tuvo números del todo negativos en el club, la realidad es que, debido a las expectativas, se considera que quedó a deber en . Una vez confirmada su salida de Verde Valle, logró el bicampeonato con Toluca. Alejandro Zendejas: A pesar de haber tenido dos etapas con la institución rojiblanca, el norteamericano nunca pudo brillar en Chivas como sí lo hizo, por ejemplo, en América, escuadra en la que suma tres campeonatos hasta ahora.

Te puede interesar: Regina Martínez, la mexicana que estará en los Juegos Olímpicos de Invierno

Te puede interesar: ¿Pablo Aguilar fue fichado por el América cuando estaba en el hospital?

César Huerta : Hizo su debut en 2018 y, aunque tuvo algunos chispazos interesantes, la realidad es que se fue del club con más pena que gloria. Hoy en día se encuentra en el futbol de Europa gracias al excelente paso que tuvo en Pumas.

: Hizo su debut en 2018 y, aunque tuvo algunos chispazos interesantes, la realidad es que se fue del club con más pena que gloria. Hoy en día se encuentra en el futbol de Europa gracias al excelente paso que tuvo en Pumas. Canelo Angulo: Después de un gran paso en Necaxa, Chivas confió en él y lo firmó en 2020. El Canelo estuvo en el club por dos años sin ser ese elemento diferencial que, en ocasiones, sí es en Toluca.

¿Cuándo y contra quién será el próximo partido de Chivas en el Clausura 2026?

La Jornada 5 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX presentará el partido entre Chivas y Mazatlán, uno de los duelos más interesantes del fin de semana por lo que ambas escuadras se disputan. El compromiso está programado para este viernes 6 de febrero en punto de las 21:06 horas.