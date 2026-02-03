Juegos Olímpicos de Invierno 2026: ¿Quién es Regina Martínez y qué deporte practica?

Estamos a solamente unos días para que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina 2026, mismos que destacan por contar con la participación de cinco atletas mexicanos que buscarán poner el nombre del país en alto, siendo una de ellas Regina Martínez.

Con 33 años de edad, Regina Martínez disputará sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno en Milano - Cortina, por lo que tiene como meta clara dejar a México entre lo más alto de su deporte. Ante esta situación, no está de más conocer en qué deporte se desenvuelve y cómo será su participación allá.

¿Quién es Regina Martínez y en qué deporte estará en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Regina Martínez formará parte de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 a llevarse a cabo entre el 6 y el 22 de febrero mediante su participación en el esquí de fondo, esto luego de obtener su pase en el Campeonato Mundial de la FIS en Noruega. Lo curioso de esta atleta es que comenzó a entrenar este deporte cuando tenía 27 años de edad.

La tenacidad y resiliencia de la historia de Regina Martínez es un gran ejemplo de como transformar los retos y desafíos en oportunidades. @ConsulMexMIL te desea el mayor de los éxitos en tu participación en los @juegosolimpicos #diplomaciadeportiva @COM_Mexico @conadeoficial pic.twitter.com/Tk0JhWzqGh — Consulmex Milán (@ConsulMexMIL) January 27, 2026

A pesar de las dudas en torno a su futuro en este deporte, la realidad es que Regina Martínez sorprendió a propios no solo por su talento natural, sino también por la disciplina que la ha caracterizado en los últimos años y por su relación con el deporte, pues antes de llegar a este tuvo un paso por las fuerzas básicas de Pumas.

Su inspiración llegó en 2018 luego de la participación de Germán Madrazo en dichos JJOO de Invierno, por lo que, a partir del 2020, comenzó su carrera en esta disciplina. Un año después logró competir en el Mundial de esquí nórdico, volviendo a ella cuatro años después y asegurando su padre a esta justa a celebrarse en Milano - Cortina.

¿Cuáles son los logros de Regina Martínez hasta ahora?

Además de ser la primera mexicana confirmada en el esquí de fondo en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno, Regina Martínez también se ubica en la posición número 77 dentro del ranking de clasificación en 10 kilómetros en Trondheim 2025, hecho que la convierte en una mujer a seguir en este evento.