CONFIRMADO: Los jugadores EXTRANJEROS de Cruz Azul para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

El conjunto de Cruz Azul está alistando sus armas hacia el arranque del Clausura 2026 de la Liga MX , que comienza el próximo viernes 9 de enero y que termina con la pausa desde la Final de Toluca ante Tigres que dejó a los Rojos con el campeonato en sus manos.

El equipo de Nicolás Larcamón trabaja rumbo a su juego de la Jornada 1, en la que enfrentarán a León de visita al equipo esmeralda, y cuentan con un equipo que aún quiere refuerzos, está cantado que van por Borga y luchan por César Montes, así como la salida del polaco Bogusz.

Cruz Azul tiene refuerzos codiciados en el futbol mexicano, y todo indica que mandarán a Faravelli a Necaxa para hacerse de los servicios de Agustín Palavecino de quien se dice tiene acuerdos muy avanzados y podría llegar en próximos días a la escuadra de Cruz Azul, para formar un equipo desafiante.

Los fichajes aún no se dentendrán no solo en este equipo, sino en todos los de la Liga MX, pues el periodo de fichajes se extenderán aún por algunas semanas.

Los extranjeros que tiene Cruz Azul rumbo al Clausura 2026 de Liga MX

Los extranjeros que tiene en su plantel son, Willer Ditta, de origen colombiano como el arquero Kevin Mier, quien ahora se encuentra lesionado y recuperándose de una operación.

Camilo Cándido, el lateral izquierdo es de origen uruguayo, y Gonzalo Piovi, argentino.

Está también Paradela como argentino y Lorenzo Faravelli de la misma nacionalidad, así como Carlos Rotonda.

Ignacio Rivero es charrúa como Gabriel Fernández, el delantero de los cementeros.

Europeo, está Mateusz Bogusz, quien parece tener pie y medio fuera de los cementeros, pero el polaco al día de hoy sigue como celeste.

Movimientos de Cruz Azul rumbo al Clausura 2026

Altas:Miguel Borja

Bajas: Ángel Sepúlveda

Rumores: César Montes