César Montes, en la órbita de equipos de Liga MX por lo que podría dejar el futbol ruso

El defensa mexicano César Montes suena para regresar al futbol mexicano y dejar su aventura por el futbol ruso en donde juega con el Lokomotiv, escuadra en la que se ha vuelto un elemento importante.

Reportes sostienen que está en la órbita de varios equipos del futbol de la Liga MX, aunque suena como más probable una llegada al conjunto del Cruz Azul que vería con buenos ojos el arribo de este central por su salida, juego aéreo, experiencia y liderazgo en la zaga.

César Montes está en el momento más maduro de su carrera a sus 28 años y cuando el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá está a menos de cinco meses de suceder, tener continuidad, regularidad en la competencia serían factores que favorecerían a Montes.

Y es que el futbol ruso, por el intenso frío tiene una larga pausa y vuelven a la acción hasta febrero, siendo el próximo juego del Lokomotiv el 28 de febrero enfrentando al FC Pari y el último partido disputado fue el 7 de diciembre ante el Sochi, juego en el que el cuadro de Montes venció por 4-2.

Esa larga pausa de casi tres meses, no resulta favorable para un jugador que parece estar dentro de una lista para competir en un Mundial de futbol y que quiere ser titular.

¿César Montes podría ir al Cruz Azul?

En otros momentos Cruz Azul ya ha tenido interés por César Montes, pero ahora el equipo de Larcamón tendrían el momento más viable para intentar firmarlo. De momento con los días de futbol de estufa en esta ventana de trasnferenvias, César Montes al Cruz Azul está en el terreno de los rumores, pero parece tener posibilidades de que suceda este cambio.