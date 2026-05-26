Los jugadores que ganaron la Champions League, pero no la Liga BBVA MX

La final del Clausura 2026, fue una derrota muy dolorosa para los aficionados de los Pumas, pero también para el portero Keylor Navas, quien soñaba con ser campeón de la Liga BBVA MX, por lo que ahora ha pasado a una lista de jugadores que durante su carrera lograron ganar la Champions League, pero no levantaron un título en el futbol mexicano.

En los últimos años, han sido varias las figuras de talla internacional que han llegado a la Liga BBVA MX, para terminar una gran carrera y seguir haciendo historia, la mayoría de ellos vienen con el objetivo de ser campeones, aunque pocos lo han conseguido.

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Jugadores que ganaron la Champions League, pero no la Liga BBVA MX

Dentro de esta lista, se encuentran leyendas de clubes europeos que brillaron en los escenarios más complicados como el Camp Nou, Anfield y el Santiago Bernabéu, pero al llegar a la Liga BBVA MX, no lograron seguir su legado lleno de campeonatos.

Uno de los casos más conocidos es el astro brasileño, Ronaldinho, quien fue campeón de la Champions League con el Barcelona, pero durante su estancia con el Querétaro en el Clausura 2015, perdieron la final ante el conjunto de Santos Laguna.

Otro caso es el de Dani Alves, también brasileño que llegó a los Pumas en 2022, siendo uno de los fichajes más llamativos de los últimos años, pero poco pudo hacer, pues a los pocos meses, la institución universitaria rescindió su contrato por un escándalo en España.

Sergio Ramos fue un jugador muy polémico durante su estancia con Rayados de Monterrey, donde tampoco pudo ser campeón, mismo caso del colombiano James Rodríguez con el cuadro de León.

La lista es larga, aquí te dejamos el resto de los nombres que lograron ganar la Champions League, pero no la Liga BBVA:

