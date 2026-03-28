VIDEO: Jugadores de Mauritania se pelearon por playeras de Argentina

En las redes sociales se volvió viral un video en el que se ven a los jugadores de Mauritania alegrandose y peleando por las playeras de la Selección de Argentina luego de enfrentarse en un encuentro amistoso en La Bombonera.

El conjunto africano no pudo con la emoción de enfrentar a la albiceleste, al ser dos selecciones que dificilmente se crucen y en los vestidores recibieron una bolsa con playeras de los jugadores de Argentina.

El primer futbolista en sacar, logró quedarse con la de Messi, mientras que los demás se quedaron peleando por recibir la playera de De Paul.

Muy disputada la 7 del Motorcito 😁 pic.twitter.com/rIeN9OdOmA — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) March 28, 2026

Así fue la victoria de Argentina ante Mauritania

Argentina derrotó 2-1 a Mauritania en un amistoso de preparación. Un partido en el que hubo muchas rotaciones por parte de los albicelestes al no iniciar con Messi en el terreno de juego pero en el que lograron el objetivo de sumar una niueva victoria.

Los anotadores del encuentro fueron Nico Paz, Enzo Fernández y para descontar Lefort marcó en los últimos minutos del encuentro.

Al terminar el encuentro, los jugadores revelaron que les faltó más intensidad ante un rival que si bien les compitió de buena forma, para la fiesta grande del fubtol, necesitan poder elevar su nivel.

“Menos mal que no jugamos la Finalissima. Si jugábamos así, perdíamos (...) Cuando nos ponemos la camiseta de la Selección, tenemos que poner más. Necesitamos más corazón. Faltó intensidad” mencionó el Dibu Martínez.