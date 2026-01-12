Estos son los jugadores nominados para el equipo del año en el EA Sports FC 26

Tal y como ocurre año tras año, el EA Sports FC 26 se ha vuelto tendencia en los últimos días por dar a conocer a los jugadores nominados que formarán parte del equipo del año a través del TOTY, el cual, por sus siglas en inglés, corresponde a los jugadores que más destacaron en los últimos meses.

Se trata de uno de los premios más importantes y emblemáticos que la marca tiene en la actualidad, por lo que, durante los próximos días, podrás votar para elegir a tus futbolistas favoritos para representar al XI más poderoso dentro del EA Sports FC 26. Ahora bien, ¿qué nombres destacan del resto?

¿Qué jugadores están nominados al equipo del año en el EA Sports FC 26?

Lo primero que tienes que saber es que, quienes resulten ganadores en función de las votaciones, serán revelados el próximo 15 de enero, por lo que estarán disponibles ese mismo día en el FC Mobile y un día después en el EA Sports FC 26. Del mismo modo, los ítems TOTY llegarán al videojuego del 16 al 30 de enero del 2026.

📅 Calendario del evento TOTY en FC 26



El evento comienza el viernes 16 y estas serán las fechas clave con el contenido que irá entrando y saliendo de sobres:



🟢 Viernes 16

• Entran a sobres los TOTY atacantes (masc. + fem.)

• Entran los Iconos TOTY – Equipo 1



🔵 Domingo 18…

En la portería destacan nombres como Manuel Neuer, Gianluigi Donnarumma, Jan Oblak y David Raya, mientras que en el apartado defensivo, contando centrales y laterales, aparecen nombres como Jonathan Tah, Jules Koundé, Gabriel, Alessandro Bastoni, Nuno Mendes y Marc Cucurella.

En el mediocampo se vislumbran jugadores como Michael Olise, Frenkie de Jong, Pedri, Cole Palmer, Jamal Musala y Nico Paz, mientras que en el eje de ataque hay estrellas de la talla de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Vinicius Jr, Erling Haaland, Karim Benzema, Ousmane Dembélé y Romelu Lukaku.

¿Dónde y a partir de cuándo comienza la votación?

Recuerda que tú, como fanático, tendrás la oportunidad de votar por tus jugadores favoritos tanto en la página web de EA como en el propio EA Sports FC 26 desde el 9 de enero . Además, el videojuego también introdujo el premio de Capitán y Capitana, mismo que reconocerá a los futbolistas que trascendieron a lo largo del año pasado.