EA Sports FC 26 presenta a las estrellas mejor calificadas antes de su estreno
La nueva entrega de la saga futbolística ya dejó ver a los jugadores con las calificaciones más altas. Desde Mbappé y Salah hasta Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, la lista promete debates intensos entre los fanáticos
La cuenta regresiva para el lanzamiento de EA Sports FC 26 está llegando a su fin y las primeras filtraciones ya revelan a los futbolistas mejor puntuados dentro del juego. Estas calificaciones no solo marcan tendencia en el competitivo modo Ultimate Team, sino que también despiertan el entusiasmo de la comunidad global.
En lo más alto de la clasificación aparecen nombres de peso como Mohamed Salah, Kylian Mbappé, Rodri, Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, todos ellos con un promedio de 91 puntos. Muy cerca, con calificaciones que rondan entre 90 y 91, se encuentran estrellas de talla mundial como Erling Haaland, Jude Bellingham, Virgil van Dijk y Pedri, consolidando un top repleto de talento y variedad.
Top 10 masculino en EA Sports FC 26
1.- Mohame Salah 91 Liverpool
2.- Kylian Mbappé 91 Real Madrid
3.- Ousmane Dembélé 90 PSG
4.- Rodri 90 Manchester City
5.- Virgil van Dijk 90 Liverpool
6.- Jude Bellingham 90 Real Madrid
7.- Erling Haaland 90 Manchester City
8.- Rafinha 89 Barcelona
9.- Lamine Yamal 89 Barcelona
10.- Hakimi 89 PSG
Inspirados en los comentarios de la comunidad, los futbolistas más importantes del mundo ya están aquí.— EA SPORTS FC LATAM (@easportsfclatam) September 8, 2025
Llegaron las calificaciones de #FC26.
Reserva hoy mismo: https://t.co/Eu8CUHfC8A pic.twitter.com/4qX8XDlwhM
Top 10 femenino en EA Sports FC26
1.- Alexia Putellas 91 FC Barcelona
2.- Aitana Bonmatí 91 FC Barcelona
3.- Caroline Graham Hansen 90 FC Barcelona
4.- Alessia Russo 89 Arsenal
5.- María Francesca Caldentey Oliver 89 Arsenal
6.- Patricia Guijarro Gutiérrez 89 FC Barcelona
7.- Khadija Shaw 89 Manchester City
8.- María Pilar León Cebrián 89 FC Barcelona
9.- Marie Katoto 88 OL Lyonnes
10.- Kadidiatou Diani 88 OL Lyonnes
Gigantes del juego. Estas son las futbolistas mejor valoradas de #FC26.— EA SPORTS FC LATAM (@easportsfclatam) September 8, 2025
Reserva ahora: https://t.co/Eu8CUHfC8A pic.twitter.com/TON1HVuk2F
Lo más llamativo de estas valoraciones es la presencia destacada de futbolistas femeninas. Tanto Putellas como Bonmatí se colocan al mismo nivel que las grandes figuras del fútbol masculino, confirmando el compromiso de EA por dar mayor visibilidad y equilibrio en su simulador deportivo.
EA Sports FC 26 presentó una lista de jugadores equilibrada y realista, de acuerdo con su data, refuerza su relevancia al incluir de forma protagónica a estrellas del fútbol femenino. Esta mezcla entre referentes consolidados y nuevas promesas asegura que el juego tendrá un impacto fuerte en el competitivo desde el primer día.