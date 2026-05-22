Estos son los jugadores de Pumas que preocupan a Cruz Azul para la vuelta en CU

El Ciudad de los Deportes abrió sus puertas para la final de ida del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX entre Cruz Azul y Pumas, por lo que será este fin de semana cuando se conozca al ganador de la temporada nada más y nada menos que en el Olímpico Universitario.

cruz azul

Más allá de lo ocurrido en el primer compromiso de la serie, la realidad es que el cuerpo técnico de Cruz Azul considera que hay tres jugadores de Pumas que podrían hacer de la vuelta una auténtica pesadilla, motivo por el cual luce interesante conocer quiénes son.

¿Qué jugadores de Pumas preocupan a Cruz Azul para la vuelta?

Jordan Carrillo: El jugador más importante de esta Liguilla para Pumas ha hecho que el cuerpo técnico de Cruz Azul busque la forma en cómo limitar su futbol para la vuelta, misma en la que el mexicano podría hacer mucho daño al conjunto celeste.

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Adalberto Carrasquilla : Si bien el panameño ha tenido una Liguilla discreta, la realidad es que cuenta con una técnica individual lo suficientemente detallada como para, con un pase, recepción o tiro, poner en apuros al conjunto cementero de cara a su deseo de obtener el campeonato.

: Si bien el panameño ha tenido una Liguilla discreta, la realidad es que cuenta con una técnica individual lo suficientemente detallada como para, con un pase, recepción o tiro, poner en apuros al conjunto cementero de cara a su deseo de obtener el campeonato. Robert Morales: La Pantera llegó a ser pretendido en La Noria antes de su llegada a Toluca y, posteriormente, Pumas. Por tal motivo, en la cúpula celeste saben de sus capacidades, así como de su velocidad y el mano a mano que tiene en los pies.

¿Cuándo y a qué hora será la final de vuelta entre Pumas y Cruz Azul?

Prepárate, pues el duelo está más cerca que nunca. La gran final de vuelta del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul se llevará a cabo este domingo 24 de mayo, en punto de las 19:00 horas, en el Olímpico Universitario. Recuerda que podrás disfrutar de este cotejo a través de Azteca 7.