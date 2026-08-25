Ellos son todos los jugadores de que volvieron de Europa para jugar en la Liga BBVA MX

Mientras jugadores de la Liga BBVA MX como la Hormiga González se marchan a Europa, otros regresan desde el Viejo Continente al futbol mexicano. En el Apertura 2026, varios seleccionados nacionales decidieron cambiar el futbol europeo por una nueva etapa en México, con tres nombres que destacan por sus recientes movimientos.

Este martes se dio a conocer el inminente regreso de César Huerta a Pumas UNAM. El atacante mexicano volverá a Ciudad Universitaria después de su experiencia con el Anderlecht de Bélgica, donde no logró tener la continuidad que esperaba. Su regreso se suma a los de Jorge Sánchez y Orbelín Pineda.

El panorama para el regreso de César Huerta a Pumas UNAM

César Huerta habría llegado a un acuerdo con Pumas para regresar al club que defendió antes de marcharse al futbol europeo en enero de 2025. El mexicano aceptó la propuesta por el respaldo que recibió durante su salida hacia Bélgica.

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El ‘Chino’ también tenía acercamientos con Cruz Azul, pero finalmente se inclinó por la propuesta universitaria. Pumas comenzó a buscar un refuerzo después de la lesión de Sebastián Córdova y encontró en Huerta una alternativa para su ataque. El jugador firmará un contrato por tres años.

Jorge Sánchez ya tuvo su regreso a la Liga MX con Atlas

Jorge Sánchez regresó al futbol mexicano en julio de 2026 para convertirse en jugador del Atlas durante el Apertura 2026. El lateral dejó al PAOK de Grecia después de permanecer menos de seis meses en el club y decidió volver debido a problemas de adaptación y para estar cerca de su familia.

El mexicano comenzó su carrera en Santos Laguna y pasó por América, Ajax y Porto. Después regresó a México para jugar con Cruz Azul, antes de vivir nuevamente una experiencia europea. Ahora, Sánchez afronta una nueva etapa en la Liga MX.

Orbelín Pineda llegó a ser dirigido por Matías Almeyda en Rayados

Orbelín Pineda también regresó al futbol mexicano para disputar el Apertura 2026 con Rayados de Monterrey. El mediocampista llegó procedente del AEK de Atenas, donde coincidió nuevamente con Matías Almeyda, entrenador con quien ya había trabajado durante su etapa en Chivas.

El vínculo entre Pineda y Monterrey es por tres años. El mexicano ya tuvo minutos con Rayados y consiguió marcar su primer gol frente a FC Juárez. Volvió a la Liga MX después de sus experiencias con Celta de Vigo y AEK de Atenas.

