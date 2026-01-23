Así se jugará la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

La emoción del futbol mexicano no se detiene pese a los encuentros de la Selección Mexicana y continúa este fin de semana con la actividad de la Jornada 5 de la Liga BBVA MX Femenil que tendrá atractivos compromisos que no te puedes perder.

Los partidos de la Jornada 5 de la Liga BBVA MX Femenil

La Liga BBVA MX Femenil continúa con su actividad de la Jornada 5 este fin de semana con nueve encuentros que no te puedes perder.

Este sábado 24 de enero arrancará la quinta fecha con el duelo entre el Atlético de San Luis y Tijuana y casi al terminar se estarán enfrentando las Bravas de Juárez ante Cruz Azul, mientras que Tigres y Atlas cerrarán la actividad sabatina.

El domingo 25 de enero continuarán las emociones de la Liga Femenil con los enfrentamientos entre Puebla contra Chivas al medio día y a la misma hora Pumas recibirá a Santos Laguna. América recibirá a Mazatlán en punto de las 17:00 horas.

Finalmente, el lunes 26 de enero tendremos tres partidos más con Querétaro recibiendo a Toluca, Necaxa midiéndose ante Pachuca y finalmente León cerrará la Jornada 5 ante las Rayadas de Monterrey.

Monterrey es líder de la Liga BBVA MX Femenil|JONATHAN DUENAS/JONATHAN DUENAS

Así se jugará la Jornada 5 de la Liga BBVA MX Femenil

Sábado 24 de enero



Atlético de San Luis vs Tijuana - 16:30 horas

Juárez vs Cruz Azul - 18:00 horas

Tigres vs Atlas - 20:06 horas

Domingo 25 de enero



Puebla vs Chivas - 12:00

Pumas vs Santos Laguna - 12:00

América vs Mazatlán - 17:00



Lunes 26 de enero



Querétaro vs Toluca - 17:00

Necaxa vs Pachuca - 18:00

León vs Rayadas - 19:06

