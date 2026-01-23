logo deportes horizontal
Así se jugará la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

La actividad de la Liga BBVA MX Femenil continúa este fin de semana con la Jornada 5

Liga MX Femenil Apertura 2025 Tigres UANL vs America - Final Vuelta
Diana Ordonez celebrates her goal 1-0 of Tigres during the final second leg match between Tigres UANL and America as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Apertura 2025 at Universitario Stadium, on November 23, 2025 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.|JONATHAN DUENAS/JONATHAN DUENAS
Liga MX Femenil

Escrito por:  Francisco Fernández

La emoción del futbol mexicano no se detiene pese a los encuentros de la Selección Mexicana y continúa este fin de semana con la actividad de la Jornada 5 de la Liga BBVA MX Femenil que tendrá atractivos compromisos que no te puedes perder.

Los partidos de la Jornada 5 de la Liga BBVA MX Femenil

La Liga BBVA MX Femenil continúa con su actividad de la Jornada 5 este fin de semana con nueve encuentros que no te puedes perder.

Este sábado 24 de enero arrancará la quinta fecha con el duelo entre el Atlético de San Luis y Tijuana y casi al terminar se estarán enfrentando las Bravas de Juárez ante Cruz Azul, mientras que Tigres y Atlas cerrarán la actividad sabatina.

El domingo 25 de enero continuarán las emociones de la Liga Femenil con los enfrentamientos entre Puebla contra Chivas al medio día y a la misma hora Pumas recibirá a Santos Laguna. América recibirá a Mazatlán en punto de las 17:00 horas.

Finalmente, el lunes 26 de enero tendremos tres partidos más con Querétaro recibiendo a Toluca, Necaxa midiéndose ante Pachuca y finalmente León cerrará la Jornada 5 ante las Rayadas de Monterrey.

Monterrey es líder de la Liga BBVA MX Femenil
Monterrey es líder de la Liga BBVA MX Femenil|JONATHAN DUENAS/JONATHAN DUENAS

Así se jugará la Jornada 5 de la Liga BBVA MX Femenil

Sábado 24 de enero

  • Atlético de San Luis vs Tijuana - 16:30 horas
  • Juárez vs Cruz Azul - 18:00 horas
  • Tigres vs Atlas - 20:06 horas

Domingo 25 de enero

  • Puebla vs Chivas - 12:00
  • Pumas vs Santos Laguna - 12:00
  • América vs Mazatlán - 17:00

Lunes 26 de enero

  • Querétaro vs Toluca - 17:00
  • Necaxa vs Pachuca - 18:00
  • León vs Rayadas - 19:06

