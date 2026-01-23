Bolivia vs México: Historial de la Selección Mexicana ante La Verde

La Selección Mexicana se enfrentará este domingo 25 de enero a su similar de Bolivia en Santa Cruz como parte de su preparación previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, un rival contra el que acumula un largo historial de enfrentamientos y un balance muy positivo.

Historial de enfrentamientos entre México y Bolivia

Las Selecciones de México y Bolivia se han enfrentado en 13 ocasiones, de las cuales los sudamericanos solo han conseguido derrotar en una ocasión al conjunto Azteca en el ya lejano 1997 durante las Semifinales de la Copa América que se disputó en territorio boliviano.

La gran mayoría de choques entre mexicanos y bolivianos se han efectuado en compromisos amistosos, pero también destacan tres juegos en Copa América y uno más en la extinta Copa Confederaciones.

El saldo de los 13 partidos arroja un balance de 10 victorias para México, por dos empates y solo una derrota con 21 goles a favor para los mexicanos y cinco para Bolivia.

La única de derrota de México ante Bolivia fue en la Copa América 97|David Leah/David Leah

México 0-0 Bolivia | Copa América 93

México 1-3 Bolivia | Copa América 97

México 1-0 Bolivia | Copa Confederaciones 99

México 1-0 Bolivia | Amistoso 2002

México 2-0 Bolivia | Amistoso 2003

México 5-1 Bolivia | Amistoso 2009

México 5-0 Bolivia | Amistoso 2010

México 1-0 Bolivia | Amistoso 2014

México 0-0 Bolivia | Coma América 2015

México 1-0 Bolivia | Amistoso 2024

