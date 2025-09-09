deportes
¡Gil Mora y compañía! El calendario de la Selección Mexicana Sub 20 en el Mundial

La Selección Mexicana comparte grupo con Brasil, España y Marruecos. Gil Mora y compañía ya saben día y horario de sus respectivos partidos en el Mundial

Gilberto Mora ya tocó la gloria con la Selección Mexicana al ganar la Copa Oro 2025
Mauricio Gutiérrez
Selección Azteca
La Selección Mexicana Sub 20 se prepara para enfrentar el Mundial de la categoría en Chile, con el objetivo de mejorar su histórico tercer lugar obtenido en Colombia 2011. El equipo dirigido por Eduardo Arce quedó ubicado en el Grupo C, junto a potencias como Brasil y España, además de Marruecos.

Calendario de Partidos de México en el Mundial Sub 20

- México vs Brasil: domingo 28 de septiembre, 17:00 horas (tiempo del centro de México)

- México vs España: miércoles 1 de octubre, 14:00 horas

- México vs Marruecos: sábado 4 de octubre, 14:00 horas

El Mundial Sub 20 se llevará a cabo en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre de 2025, con 24 equipos participantes divididos en seis grupos. Los dos mejores equipos de cada grupo y los cuatro mejores terceros lugares avanzarán a los octavos de final. Un calendario ajustado y desafiante para los jovenes seleccionados para representar a su bandera.

Grupos del Mundial Sub 20

- Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto

- Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá

- Grupo C: Brasil, México, España y Marruecos

- Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina

- Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica

- Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria

La Selección Mexicana buscará hacer historia en el Mundial Sub 20 y superar su anterior actuación. Con un calendario desafiante, el equipo deberá mostrar su mejor forma para avanzar en el torneo, los dirigidos por Arce están ante una chance inmejorable para competir hasta el final de la mano del joven Gilberto Mora que intentará mostrarle al Mundo su mejor versión. ¿Se viene un Mundial para el recuerdo? todo está por verse...

Selección Mexicana
