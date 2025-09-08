deportes
Y al final qué fue de la vida de Julio “Momia” Gómez, héroe de la Selección Mexicana que no logró destacar

El futbolista Julio “Momia” Gómez fue campeón del Mundo Sub-17 con México, le auguraba un buen futuro, pero ahora a sus 30 años está alejado de las canchas

José Alejandro
Selección Azteca
Julio “Momia” Gómez fue un completo héroe al ser una pieza fundamental en la obtención del campeonato Mundial de la Selección Mexicana Sub-17 en 2011, pues gracias a su golazo el equipo avanzó a la final y posteriormente se coronó en el certamen al derrotar a Uruguay en el Estadio Azteca (Banorte) . Sin embargo, ahora a sus 30 años trabaja como obrero en Estados Unidos.

El exjugador le auguraba un buen futuro, pero las malas decisiones y la falta de minutos lo orillaron a retirarse prematuramente del futbol, como fue el caso de alguno de sus compañeros de generación que no pudieron destacar y hoy se encuentran fuera de las canchas o en ligas de segunda división. Caso contrario a Antonio “Pollo” Briseño, quien actualmente juega con Toluca y fue campeón en el Clausura 2025 al vencer al América en la final .

Julio “Momia” Gómez
Archivo TV Azteca
Julio “Momia” Gómez se mandó un golazo de chilena en el Mundial Sub-17 de 2011

De héroe en el Mundial a quedarse si equipo años después

Julio “Momia” Gómez hizo gritar a un país entero cuando en la semifinal del Mundial Sub-17 se mandó un golazo de chilena para mantener vivas las esperanzas de avanzar nuevamente a una final y aspirar al segundo título de la categoría. La Selección Mexicana se midió ante Alemania en la antesala por el título y fue el exjugador quien abrió el marcador para poner el 1-0.

Sin embargo, los teutones rápidamente le dieron la vuelta al marcador. En gol del empate del combinado azteca, Julio chocó contra un jugador rival, lo que le provocó una gran herida en la cabeza. Por lo anterior, Gómez salió de la cancha, pero fueron más sus ganas que instantes después regresaría con un vendaje, hecho que le haría ganar el apodo de la “Momia”.

Julio regresó al terreno de juego para hacer historia, pues se mandó un golazo de chilena para poner el 3-2 y darle el pase a la final a la Selección Mexicana, que a la postre se coronaría campeona del Mundial, obteniendo así su segundo título de la categoría Sub-17.

Gómez vivió un gran momento en 2011, pero a nivel de clubes nunca pudo dar el gran paso para convertirse en un referente. Se formó en las inferiores de Pachuca, pero rápidamente se marcharía a Chivas, donde tampoco pudo trascender.

“Momia” no tuvo más cabida en la Liga BBVA MX, por lo que comenzaría su andar por varios clubes de a Liga de Expansión MX, como Correcaminos, Cafetaleros, Coras de Tepic, Zacatepec, Cruz Azul Hidalgo y Loros, su último club como jugador profesional antes de colgar los botines en 2019.

Julio “Momia” Gómez
@juliogomezz10
Julio “Momia” Gómez ahora trabaja en la construcción en Estados Unidos y así lo presume en sus redes sociales

De futbol a la construcción, así es la nueva vida de Julio “Momia” Gómez

Julio “Momia” Gómez, al no encontrar equipo en el futbol, emigró a Estados Unidos como millones de mexicanos en busca de una mejor vida. Ahora, el exjugador trabaja como obrero en la construcción, pues así lo ha mostrado en sus redes sociales. Además, sigue ligado a la pelota, pues en ocasiones se le ha visto jugar en la “talacha”.

Selección Mexicana
Curiosidades del deporte
