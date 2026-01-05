La SORPRESA que México podría tener en la Copa Mundial de la FIFA 2026; recién cambió de club

La Selección Mexicana continúa preparándose para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la mejor forma posible. Y si bien el Vasco Aguirre ya tiene a algunos elementos confirmados para la convocatoria final, existe un jugador que recientemente cambió de equipo y que podría ser la sorpresa del Tri.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Una de las posiciones que más estragos ha causado en la dirección técnica de la Selección Mexicana es la lateral por derecha, misma en la que se han probado hasta cuatro jugadores distintos. Es por ello que, de concretar un buen semestre, Julián Araujo podría ser la sorpresa en la convocatoria final.

Julián Araujo, ¿la sorpresa de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En los últimos días se confirmó la llegada de Julián Araujo al Celtic, equipo de la primera división de Escocia. El acuerdo es hasta el término de la temporada 2025 - 2026 y en medio de la nula participación que el nacido en California tuvo con el Bournemouth en los últimos meses.

🚨🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 JULIAN ARAUJO MAKES HIS DEBUT FOR CELTIC FC IN THE SCOTTISH PREMIERSHIP! 🍀 pic.twitter.com/wFpd6ppGod — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) January 3, 2026

La intención del jugador de 24 años de edad es tener los minutos suficientes para ser considerado por Javier Aguirre rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Lo anterior se concreta de tal forma dado que, pese a haber nacido en Estados Unidos, Julián representó al Tri en la Copa Oro 2023 y 2025.

Araujo se desempeña como lateral por la banda derecha con más auge ofensivo que defensivo. En ese sentido, el esquema que plantea Wilfried Nancy en el Celtic conlleva una línea de tres con dos carrileros, parado que, a priori, podría ayudar al mexicano a destacar y buscar su oportunidad en el conjunto nacional de cara a los próximos meses.

¿Cuáles son los números de Julián Araujo a nivel clubes?

Después del paso que tuvo por el futbol de la MLS, así como de los interesantes momentos que tuvo en Las Palmas y el Barcelona, Julián Araujo recayó en el Bournemouth para formar parte de la Premier League. Contando todos sus clubes, el mexicano acumula 4 anotaciones y 14 asistencias en 151 duelos disputados.