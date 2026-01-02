Pumas, cerca de llegar a los 15 años sin ser campeón; ¿cuándo se cumple la fecha?

El torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX será el epicentro de una de las historias más tristes para los Pumas de la UNAM, equipo considerado grande del futbol mexicano que está muy cerca de cumplir 15 años sin ser campeón. ¿Cuántos días faltan para que se cumpla esta fecha?

Aaron Ramsey llega a Pumas

Pumas se distingue como uno de los cuatro grandes del futbol mexicano gracias a la historia y los campeonatos que suma a nivel nacional e internacional, aunque vale decir que su grandeza se ha visto opacada recientemente puesto que, en los últimos años, no ha podido conquistar ningún campeonato.

¿Cuándo se cumplen 15 años desde el último título de Pumas?

Será durante el Clausura 2026 que Pumas cumplirá 15 años sin ser campeón de la Liga BBVA MX, pues la última vez que logró este título fue el pasado 22 de mayo del 2011 cuando vencieron a Monarcas Morelia, lo cual hará de esta racha una de las más importantes dentro del futbol nacional.

Con ello, Pumas sumará su racha más larga sin ser campeón en México, algo que “logró” después de un 2025 para el olvido en el que, pese a distintos cambios en la dirección técnica, el club tuvo un porcentaje de efectividad promedio del 29 por ciento, mismo que le impidió llegar a la Liguilla en los dos torneos que disputó.

Y es que, en el 2025, Pumas registró 11 victorias, 10 empates y 16 descalabros en los 37 encuentros que disputó dentro de la Liga BBVA MX. Por si esto fuera poco, el último torneo internacional que conquistó fue el Santiago Bernabéu en el 2004, uno que no cuenta con validez oficial.

¿Contra quién debuta Pumas en el Clausura 2026?

Pumas se dice listo para hacer su debut oficial dentro del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX . Su primer juego de la temporada, correspondiente a la Jornada 1, se llevará a cabo el domingo 11 de enero cuando reciba a los Gallos del Querétaro en el Olímpico Universitario en punto de las 12 del día.