Hizo más de 30 goles en el torneo y podría ser la REVELACIÓN de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está prácticamente a la vuelta de la esquina y, como ocurre normalmente en estos eventos, siempre hay jugadores que destacan en lo individual gracias a las estadísticas con las que llegan, y en este caso destaca un elemento gracias a sus virtudes en el campo.

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Con 29 años de edad, y un par de temporadas en el futbol de Arabia Saudita, Julián Quiñones llegará a esta Copa Mundial de la FIFA 2026 como uno de los elementos en mejor estado de forma para la Selección Mexicana. Por tal motivo, es conveniente conocer sus números con el Al Qadsiah.

Julián Quiñones, ¿la revelación de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

De entrada, es importante decir que Julián Quiñones terminó la temporada 2026 como el máximo goleador de la primera división saudí al acumular un total de 33 tantos con el Al Qadsiah, lo cual habla del increíble estado físico y futbolístico del colombiano naturalizado mexicano.

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Estas 33 dianas ayudaron a que su club quedara ubicado en el cuarto lugar de la competición con 77 unidades, ubicado por debajo del Al Nassr, el Al Hilal y el Al Ahli. Además, el Al Qadsiah sumó 83 goles, mismos de los cuales más de una tercera parte fueron obra del mexicano.

Finalmente, vale decir que, con esta cantidad de anotaciones, Julián Quiñones logró superar en la lucha por el título de goleo a elementos como el inglés Iván Toney y, por supuesto, a Cristiano Ronaldo. Vale decir que los tres atletas estarán en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, lo cual habla del buen nivel de esta Liga.

¿Julián Quiñones será titular con la Selección Mexicana?

En estos momentos, Julián Quiñones no tiene asegurada su titularidad con la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 considerando el parado táctico utilizado por Javier Aguirre, aunque no se descarta que pueda tener minutos el 11 de junio cuando el cuadro nacional se mida a Sudáfrica.