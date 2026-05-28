Hassan Al-Haidos: el capitán de Qatar que vio crecer al fútbol de su país y hoy es historia viviente

La Selección de Qatar se dice lista para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la intención clara de, al menos, superar la primera ronda y llegar a los dieciseisavos de final, esto después de que el combinado asiático decepcionó en el último Mundial en donde fueron anfitriones.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Para ello, el combinado de Qatar cuenta con un elemento que no solo es el capitán del equipo, sino que también es uno de los jugadores más importantes en la historia de la Selección. Ante este hecho, no está de más que conozcas un poco más respecto a Hassan Al-Haidos.

¿Quién es Hassan Al-Haidos, leyenda viviente de Qatar?

Fue en 2019 cuando el nombre de Hassan Al-Haidos comenzó a hacerse importante en el continente asiático luego de que el capitán levantara, con la Selección de Qatar, la Copa de Asia en Abu Dabi. A partir de ahí, es una realidad que el jugador ha sido parte fundamental de la evolución que dicha selección ha tenido a nivel internacional.

Te puede interesar: Vale más de 100 millones, pero perdió dos finales en CU en un año

Te puede interesar: Cruz Azul buscará su título 28; ¿cuándo, dónde y contra quién?

De hecho, Al-Haidos ha formado parte de los torneos más importantes en los que Qatar ha estado en los últimos años, destacando la Copa América 2019, la Copa Oro 2021, la Copa Árabe 2021, el Mundial 2022 y, por supuesto, la próxima edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Así, Hassan puede presumir formar parte de varios equipos de renombre de su país como el Al-Sadd, institución a la que le guarda mucho cariño. Por tal motivo, el mediocampista ofensivo de 35 años de edad espera tener una buena participación y mantener el buen nivel que ha demostrado hasta ahora con su Selección.

¿Hassan Al-Haidos estará con Qatar en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Hassan Al-Haidos disputará su última Copa Mundial de la FIFA en este 2026 a través de la Selección de Qatar, la cual forma parte del Grupo B en donde deberá competir con otros cuadros de la talla de Canadá, Bosnia y, finalmente, el conjunto de Suiza.