El día que Embolo marcó el gol más TRISTE de toda su carrera

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el escenario perfecto para que Breel Embolo pueda demostrar de qué está hecho con la Selección de Suiza, misma que forma parte del Grupo B en donde deberá enfrentar a otros combinados de la talla de Canadá, Bosnia y Qatar.

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A falta de unos días para el debut de la Selección de Suiza en la Copa Mundial de la FIFA 2026, todo haría indicar que Embolo formaría parte del XI titular. Por tal motivo, no está de más recordar la historia de cómo el delantero marcó el gol más triste en toda su historia como profesional.

Embolo, el delantero que marcó el gol más triste de la historia

Todo ocurrió en la Copa Mundial de la FIFA 2022 durante el encuentro entre Suiza y Camerún. El duelo formó parte de la Jornada 1 del certamen y tuvo como ganador al combinado europeo por 1-0 gracias a la anotación del mismo Embolo, quien se hizo presente en el marcador al 48.

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Sin embargo, y lejos de la celebración que le concedió a la comunidad suiza, la realidad es que esta diana fue la más triste en la historia de Embolo toda vez que este significó un amargo momento para su padre y sus familiares, los cuales son cameruneses. De hecho, el mismo atacante creció en Camerún hasta antes de mudarse a Europa.

Los primeros años de Embolo se dieron en Camerún, por lo que tuvo la oportunidad de defender a esta Selección. No obstante, todo cambió cuando tenía 6 años y decidió mudarse junto a su madre a Basilea, Suiza, luego de que ella encontrara el amor en un personaje de dicha nacionalidad.

Es así como Embolo cuenta con el pasaporte suizo desde el año 2014, por lo que debutó con la Selección tan solo un año después. A pesar de ello, entiende lo importante que es Camerún en su vida, por lo que siempre que puede suele recordar los momentos que vivió en el país africano.

¿Cuántos goles tiene Embolo a nivel clubes?

El delantero de 29 años, que hoy forma parte del Stade Rennes, tiene 23 anotaciones con la Selección de Suiza. Además, suma 100 tantos a nivel clubes, destacando su participación con el Basilea y el Mónaco.