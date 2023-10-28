Julián Quiñones se une a la lista de lesionados del América

El conjunto de Las Águilas ya aseguró su lugar en la Liguilla del Torneo Apertura 2023, se encuentra en lo más alto de la tabla de posiciones con 30 puntos. El cuadro azulcrema se enfrentará al Monterrey por la Jornada 14 del certamen en la cancha del Gigante de Acero.

Los Rayados llegan al partido con el papel de víctima, ya que el conjunto dirigido por Fernando Ortiz se encuentra lidiando con una serie problemas, por lo que no contará con 10 jugadores para enfrentar el compromiso por motivos de lesión.

‘A mi no me trajeron al América para ser goleador’ Julián Quiñones

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Por su parte, el estratega americanista André Jardine probablemente no pueda tener disponible a cinco futbolistas de su plantel para encarar este juego en el que chocaran el primer y tercer lugar del balompié azteca.

América tendrá 5 bajas

El delantero Julián Quiñones, causó baja de último momento de la convocatoria por una molestia muscular. El atacante mexicano no realizó el viaje a Nuevo León, esta decisión se tomó para no arriesgar el estado físico del ariete.

Asimismo los de Coapa presentan una sensible ausencia ofensiva, Diego Valdés sigue recuperándose de su lesión que sufrió con la Selección de Chile, se espera que el mediocampista vuelva a tener actividad profesional en la última fecha del campeonato o hasta el comienzo de la fase final.

En el sector defensivo el América cuenta con las bajas de Emilio Lara y Néstor Araujo. El joven canterano americanista no está disponible ya que forma parte de la Selección Mexicana que compite en los Juegos Panamericanos.

Por otro lado, Araujo se perderá lo que resta del campeonato, el defensa central sigue en su proceso de recuperación luego de sufrir una rotura de ligamento en la rodilla.

El lateral Kevin Álvarez se podría convertirse en la quinta baja de Las Águilas de cara al cotejo en contra de La Pandilla. El carrilero de 24 años sufre de pubalgia, por lo que su participación se mantiene en una incógnita.

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