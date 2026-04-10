Con el sueldo de Julián Quiñones se le alcanza a pagar a André Jardine hasta 3 veces

Así como un ex jugador del Club América hoy brilla en un clásico rival; el futbolista con pasado americanista, Julián Quiñones, atraviesa el mejor momento de su carrera en Arabia Saudita. Pues el mexicano de 29 años brilla en el Al-Qadisiya de la Liga Saudí y tiene un salario muy alto. De hecho, con ese dinero podría pagarse hasta tres veces el sueldo de André Jardine.

Mientras que Quiñones tiene un salario más alto que cuando era jugador de América, el delantero brilla en la Liga Saudí y la percepción de dinero por temporada está muy por encima de lo que recibe el DT tricampeón de la Liga BBVA MX. Pues “la Pantera” recibe una cifra superior a los 80 millones de pesos mexicanos y Jardine gana menos de 30 millones.

Julián Quiñones gana una verdadera fortuna en Arabia Saudita

Distintos reportes de especialistas en futbol árabe en redes sociales aseguran que Julián Quiñones goza de un salario anual aproximado de 4.5 millones de dólares (más de 80 millones de pesos mexicanos) en el Al-Qadisiya de Arabia Saudita. Con esto se transforma en uno de los mejores pagados del club y su salario supera el de cualquier jugador de la Liga MX.

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André Jardine tiene un salario mucho más modesto

Por su parte, según distintos reportes como el de La Gambeta, André Jardine recibe un salario de 1.7 millones de dólares por año en América, lo que equivale a poco menos de 30 millones de pesos mexicanos. Es decir que, contando los bonos que se reciben en Medio Oriente, Quiñones podría pagarle hasta tres veces al DT americanista.

Los números de Julián Quiñones en la Liga Saudí con el Al-Qadisiya

Según los datos brindados por el sitio BeSoccer, el cual se especializa en estadísticas de los jugadores, los números de Julián Quiñones jugando para el equipo de Medio Oriente son los siguientes:

62 partidos jugados

62 titularidades

55 goles marcados

10 asistencias aportadas

Los números de André Jardine como entrenador de Club América

El entrenador brasileño es uno de los mejores de la historia de Club América, pues André Jardine tiene las siguientes estadísticas en Coapa: