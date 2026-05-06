América en crisis: Las 7 bajas de André Jardine para la vuelta ante Pumas

El América se prepara para el duelo de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 ante los Pumas de la UNAM con un panorama desolador: hasta siete posibles bajas que condicionan seriamente el esquema de André Jardine para este domingo 10 de mayo en Ciudad Universitaria.

Tras un volcánico empate 3-3 en el partido de ida, donde las Águilas demostraron capacidad de reacción pero también una alarmante fragilidad defensiva, el estratega brasileño deberá hacer malabares para presentar un once competitivo.

Cinco bajas confirmadas para el conjunto del América

Cuatro piezas clave ya están confirmadas que no verán acción en el Estadio Olímpico Universitario. La baja más sensible, sin duda, es la de Luis Ángel Malagón, quien dejó el arco azulcrema en un momento crítico. A él se suman los refuerzos Cristian Borja, quien sufrió una lesión de ligamento en el juego de ida, Víctor Dávila y José Zúñiga. Estos elementos, que debían marcar diferencia en la Liguilla, verán el desenlace de la serie desde la tribuna, limitando drásticamente las opciones de recambio para el cuerpo técnico. La otra ausencia es la del defensa Israel Reyes que se encuentra convocado a la Selección Mexicana y deberá estar concentrado dese este miércoles 6 de mayo.

Dos piezas claves del América en duda para jugar ante Pumas

A la lista de descartados podrían unirse dos pilares del equipo que están en "terapia intensiva" deportiva. Sebastián Cáceres protagonizó la imagen más dramática de la ida tras un choque de cabezas que le provocó una fractura en el arco cigomático (pómulo) y un trauma ocular. Aunque se especula con el uso de una máscara protectora, su participación es una moneda al aire debido al protocolo de conmoción.

Por otro lado, Brian Rodríguez sigue siendo la gran incógnita. El uruguayo no pudo tener actividad en el primer capítulo por molestias en el gemelo. Aunque Jardine se mostró optimista tras el empate, la realidad es que el atacante azulcrema no ha entrenado al parejo del grupo, y forzarlo podría significar una rotura mayor.

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Con el global igualado y con la desventaja de la posición en la tabla a su favor, América intentará blindarse al principio del encuentro para después conseguir el gol que les de la diferencia ante unos Pumas que llegan motivados al jugar en casa. Sin embargo, con un "hospital" a cuestas, la misión de alcanzar las semifinales se ha vuelto una prueba de supervivencia pura.

