VIDEO: Julián Quiñones marca HAT-TRICK y supera a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

Julián Quiñones sigue dando de qué hablar en Arabia Saudita. Durante la Jornada 23 de la Temporada 2025-26, el delantero mexicano hizo tres anotaciones y se encuentra cerca del liderato de goleo.

Tras liderar la victoria del Al-Qadisiya frente a Al-Okhdood Club en el Prince Hathloul bin Abdulaziz Sports City Stadium, Julián Quiñones ya se ubica por arriba de Cristiano Ronaldo en la presente campaña, pues el atacante de Portugal tiene registro de 18 anotaciones con Al-Nassr ante 21 del exjugador del Club América.

🤯🇸🇦 HAT-TRICK DE JULIAN QUIÑONES Y YA LLEVA 60 G+A EN 56 PARTIDOS EN ARABIA!



TERCER HAT-TRICK ESTA TEMPORADA Y YA SON 25 GOLES EN 22 PARTIDOS. 🔥



En la Temporada 2025-26 de la Liga de Arabia Saudita, Al-Qadisiya se ubica en el cuatro puesto de la clasificación con 50 puntos, resultado de 15 victorias, cinco empates y dos derrotas en un certamen que va liderando Al-Hilal con 53 unidades.

Con 28 años de edad, el delantero mexicano tiene un valor aproximado a los 12 millones de euros, siendo el cuarto jugador de México más valioso en la actualidad por debajo de Edson Álvarez (Fenerbahçe), Santiago Gimenez (AC Milan) y Johan Vásquez (Genoa).

Para la Jornada 24 de la Liga de Arabia Saudita, Al-Qadisiya recibe a Al-Ettifaq en la cancha del Prince Saud bin Jalawi Stadium, encuentro a disputarse el 23 de febrero a las 13:00 horas, tiempo de la CDMX.

