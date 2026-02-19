OFICIAL: Figura del América es BAJA y se pierde el Clásico del Clausura 2026

Malas noticias para el América. Rumbo a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil, el equipo dirigido por Ángel Villacampa no va a poder contar con una de sus figuras para encarar el Clásico de México frente a Chivas.

Tras la resolución de la Comisión Disciplinaria, Scarlett Camberos no va a estar disponible en el cuadro azulcrema, motivo por el que se va a perder el Clásico Nacional debido a la Causal 7: "Emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante. (Expulsión)".

La delantera del Club América vio la tarjeta roja en el duelo de la Fecha 9 frente a Monterrey, encuentro en el que terminaron dividiendo puntos tras empatar 1-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Durante la presente campaña, Scarlett Camberos tiene un registro de ocho partidos disputados con registro de cinco goles, colocándose en el octavo puesto de la tabla ge goleo que es liderada por Charlyn Corral de Pachuca con 10 anotaciones.

Para el Clásico Nacional, el Club Deportivo Guadalajara llega al compromiso en el Estadio Akron tras ganarle al Atlas en el Clásico Tapatío, resultado con el que el 'Rebaño Sagrado' es segundo de la tabla general por debajo de Rayadas. En Chivas, Antonio Contreras cuenta con plantel completo para disputar el juego de la Jornada 10 este domingo 22 de febrero.

Jugando para el cuadro azulcrema, el mejor registro de Scarlett Camberos fue el Clausura 2022 con 11 anotaciones, siendo una pieza importante del equipo

