Javier Aguirre marca su postura sobre Julián Quiñones y Marcelo Flores en la Selección Mexicana

En conferencia de prensa previo al partido de preparación que sostendrá la Selección Mexicana y su similar de Bolivia este domingo 25 de enero que servirá como parte del proceso de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. En conferencia de prensa, el técnico Javier ‘Vasco’ Aguirre abordó diversos temas, entre ellos la situación de jugadores como Julián Quiñones y Marcelo Flores en el conjunto azteca.

Entrevista Piojo Alvarado: “Quiero hacer bien las cosas para estar en la lista final del Mundial”

Al ser cuestionado sobre Julián Quiñones, el Vasco destacó las cualidades del delantero, aunque reconoció que no ha tenido participación directa con el equipo nacional. “Es difícil hablar de jugadores que no están aquí. Julián es un grandísimo muchacho, un jugador espectacular que en México hizo cosas maravillosas. Con nosotros no ha ayudado, pero tiene registros que no vemos fácilmente en otros jugadores y está haciendo goles”, señaló. El estratega dejó claro que las puertas de la Selección no están cerradas para nadie: “Siendo mexicano y teniendo continuidad en su equipo, es elegible. Luego solamente entran 26, pero es un jugador que, como muchos, está considerado”.

La decisión de Marcelo Flores en probarse con la Selección de Canadá

Sobre Marcelo Flores, quien recientemente tomó la decisión de representar a Canadá en la Copa Mundial de la FIFA, Aguirre mostró respeto y comprensión. “Hoy en día el futbol y la emigración del ser humano te lo permiten. En el caso específico de Marcelo, lo trajimos en su día, hablamos con él y tomó su decisión. Me parece más que válida, cero rencores. Que busque su espacio me parece sano y yo haría lo mismo. Lo aplaudo, son decisiones personales que hay que respetar”, expresó. El técnico añadió que Flores es un jugador talentoso, aunque el año pasado no tuvo tanta continuidad, lo que influyó en su elección.

¿Qué espera Javier Aguirre sobre el partido ante Bolivia?

El partido ante Bolivia será una nueva oportunidad para que Aguirre observe a sus convocados en un entorno distinto al habitual de la Liga BBVA MX. Más allá del resultado, el encuentro servirá como laboratorio para medir la capacidad de adaptación y el carácter de los futbolistas. El estratega ha insistido en que estas giras son fundamentales para conocer mejor a los jugadores y definir quiénes están listos para asumir un rol protagónico en la Selección.

¿Dónde ver el partido entre México vs Bolivia?

