Julián Quiñones podría dejar fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a un crack histórico

Con todos los goles que ha marcado Julián Quiñones en este 2026 (video) , está claro que está haciendo muchos méritos para ser convocado por Javier Aguirre para la Selección Nacional de México. Pero claro, solo hay lugar para 26 nombres y, si elige llevar a La Pantera, deberá quitar a otro pensando en la Copa Mundial de la FIFA 2026. ¿Sale un histórico?

Según la información de Julio Rodríguez, periodista especializado en jugadores mexicanos en el extranjero, hay muchas posibilidades de que Hirving Lozano no vuelva a tener minutos en el San Diego FC de la MLS antes del Mundial 2026. Mientras ocurre todo eso, Julián Quiñones le envió un mensaje al ‘Vasco’ Aguirre . ¿Será el reemplazo del Chucky?

De acuerdo al reportero, ante los pocos minutos del Chucky Lozano antes de la justa internacional, las chances del delantero de 28 años que juega en el Al-Qadsiah FC crecerían enormemente. Hay que ver si ingresa solo uno de ellos dos en la lista de Aguirre, si el entrenador se decanta por convocar a ambos o si da un golpe sobre la mesa y no cita a ninguno de ellos.

Chucky Lozano no la pasa bien en Estados Unidos

Resulta que mientras Quiñones brilla en la Saudí Pro League, Lozano no la pasa bien en la MLS, pues por temas ajenos a lo futbolístico han decidido no darle minutos en esta temporada. Todo indica que quieren transferirlo, pero su sueldo alto en el San Diego lo hacen muy difícil.

La pelea por la que los clubes de la Liga BBVA MX no quieren a Lozano|Crédito: Getty Images

Los números de Julián Quiñones vs. los de Chucky Lozano

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de ‘La Pantera Quiñones’ en la temporada 2025-26 han sido los siguientes:

Partidos jugados: 15

Encuentros disputados como titular: 15

Goles convertidos: 16

Asistencias aportadas: 1

Tarjetas recibidas: 0 amarillas y 0 rojas

Mientras tanto, los números de Hirving ‘Chucky’ Lozano se computan de diferente manera, porque las temporadas en la MLS son por año calendario y no de verano a verano. En ese marco, en 2026 aún no tuvo minutos y difícilmente los tenga. En tanto, en 2025 sus estadísticas fueron las siguientes: