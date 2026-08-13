ÚLTIMA HORA: Julián Quiñones le da el triunfo a Al Qadsiah en el inicio de la Liga Profesional Saudí

Julián Quiñones mantiene la inercia goleadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y este jueves 13 de agosto debutó en la temporada 2026-27 de la Liga Profesional Saudí con una anotación que le dio la victoria a su equipo, el Al Qadsiah, sobre el Al Shabab.

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Julián Quiñones marca en el arranque de la temporada de la Liga de Arabia Saudita

El Al Qadsiah le dio la vuelta al marcador en la Jornada 1 de la Liga Profesional Saudí ante el Al Shabab gracias a la presencia de Julián Quiñones quien marcó el segundo gol de su equipo y que significó el tanto del triunfo y los primeros tres puntos de la campaña.

Quiñones se estiró al máximo para empujar el balón al fondo de las redes tras un centro raso de Al Qahtani que dejó sin posibilidades al portero y sin reacción a la defensa del cuadro rival.

Minutos después, el delantero asistió a Al Ammar para sentenciar la victoria por 3-1 para su equipo y arrancar la temporada con tres puntos en la bolsa.

Quiñones no estuvo presente en los partidos de pretemporada que disputó su equipo, pero se presenta con gol y extiende su racha a cuatro juegos consecutivos anotando, incluyendo tres duelos del Mundial 2026.

Cabe recordar que Julián Quiñones es el actual campeón de goleo de la Liga de Arabia Saudita superando a figuras como Karim Benzama, Sadio Mané y al propio Cristiano Ronaldo y buscará repetir el título con el que ya ha comenzado con el pie derecho.

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