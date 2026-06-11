VIDEO: Así fue el primer gol de la Selección Mexicana en el México vs Sudáfrica del Mundial 2026

Ha comenzado la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La Selección Mexicana juega ante Sudáfrica y el conjunto dirigido por Javier Aguirre ya hizo el primer gol del cuadro nacional en la cancha del Estadio Ciudad de México.

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Julián Quiñones fue el encargado de abrir el marcador en el juego inaugural. Al minuto 9, el delantero puso el 1-0 en la pizarra ante un inmueble repleto para vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026™ venciendo al guardameta sudafricano, Ronwen Williams.