VIDEO: Así fue el primer gol de la Selección Mexicana en el México vs Sudáfrica del Mundial 2026
Julián Quiñones hizo el primer gol de la Selección Mexicana ante Sudáfrica al minuto 9 del partido en la cancha del Estadio Ciudad de México
Ha comenzado la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La Selección Mexicana juega ante Sudáfrica y el conjunto dirigido por Javier Aguirre ya hizo el primer gol del cuadro nacional en la cancha del Estadio Ciudad de México.
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Julián Quiñones fue el encargado de abrir el marcador en el juego inaugural. Al minuto 9, el delantero puso el 1-0 en la pizarra ante un inmueble repleto para vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026™ venciendo al guardameta sudafricano, Ronwen Williams.