VIDEO: Así fue la narración de Christian Martinoli al primer gol del Mundial 2026 en el México vs Sudádrica

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Tras un error en la salida de Sudáfrica, Erik Lira recupera el balón para que Quiñones abriera el marcador
En la gran inauguracion de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, México anotó el primer gol de esta justa mundialista, donde en coanfitrión junto a Canadá y Estados Unidos.
Desde la cancha del tres veces mundialista, Estadio Ciudad de México, explotó el graderío con la anotación de Julián Quiñones al minuto 9.
Tras un error en la salida del guardameta sudafricano, Erik Lira, capitán de Cruz Azul, recuperó de gran manera el esférico, el balón quedó en los pies del futbolista colombiano natularizado mexciano, que definió entre las pierna de Ronwen Williams.
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¡Llega el primero! 🥹— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 11, 2026
Julián Quiñones rescata el balón y hace una diagonal al área para vencer a Williams y así hacer el primero gol de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️… YA LO GANA MÉXICO#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #MiSelecciónAzteca #ElMundialXAzteca… pic.twitter.com/Hht1SWIHq7
¿Dónde ver en EN VIVO y GRATIS la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM México vs Sudáfrica?
El jueves 11 de junio dará inicio la Gran Inauguracion de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, donde la Selección Mexicana recibirá a Sudáfrica, como en el Mundial de 2010 y podrás vivirlo en VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca, en televisión abierta por el Canal 7, y en nuestras plataformas digitales (APP y Sitio Web). El partido dará incio a las 13:00 horas (hora del centro de México).
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El PRIMER GOL de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ⚽— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 11, 2026
Julián Quiñones manda el balón al fondo de las redes para abrir el marcador del México vs Sudáfrica 🇲🇽🆚🇿🇦#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #MiSelecciónAzteca #ElMundialXAzteca
🔴 EN VIVO y GRATIS México vs… pic.twitter.com/OIY7KTC25A